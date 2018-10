publié le 09/10/2018 à 16:51

L'heure est à l'apaisement. Comme tous les neuf du mois, à l'Église de la Madeleine, à Paris, une messe est célébrée en l'honneur de Johnny Hallyday. À l'entrée du lieu, face à l'autel, un portrait du chanteur et un livre d'or accueillent les fans du rockeur.



Alors que la mort du chanteur avait déchiré la famille, avec d'un côté Laeticia Hallyday et de l'autre, Laura Smet et son frère David Hallyday, les discussions entre les deux clans ont repris via leurs avocats. Une bonne nouvelle, qui a de quoi redonner le sourire aux admirateurs du rockeur.

"C'est très bien, il faut que cela s'arrange, il faut trouver une solution. Johnny n'aurait pas aimé ça, c'est évident. Lui, il avait le cœur sur la main. Il faut absolument trouver un accord pour que tout le monde puisse s'entendre", martèle Christophe, un fan du Taulier. Pour d'autres, la situation aurait dû être réglée bien avant. "Laeticia aurait été estimée par les fans s'il y avait eu un arrangement dès le départ. Elle a fort à faire pour que les fans reviennent vers elle, on a quand même quelque part une rancœur", souligne Marie, une fervente admiratrice du chanteur.

Pour l'heure, rien n'est encore conclu mais le rapprochement fait son chemin. Et les défenses de Laeticia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday souhaiteraient éviter la confrontation à venir devant le tribunal de Nanterre.