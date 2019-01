Johnny Hallyday : "J'ai toujours été ébahi par mes succès"

publié le 20/10/2018 à 13:30

Dès l'enfance, Johnny Hallyday a eu peur de la nuit. Éprouvé ce sentiment angoissant qu'elle pouvait l'emporter, que le sommeil était dangereux...Toute sa vie, Johnny aura donc eu cette obsession : ne jamais s'endormir. Garder les yeux ouverts pour vivre un rêve éveillé : celui de devenir le chanteur le plus célèbre de France et le rester, pendant presque soixante ans...





Une mère Hughette Clerc, ancienne mannequin chez Lanvin, serveuse dans une crémerie de la rue Lepic..Un père, Léon Smet, venu de Belgique, acteur et mari volage...Sous la pression familiale, il accepte de se marier pour reconnaître ce fils qu'il a eu avec Hughette et qui va donc porter son nom Jean-Philippe Smet...

Mais le petit Jean-Philippe n'aura pas l'occasion de grandir dans l'ombre de son père... Aussitôt après sa naissance, celui-ci disparaît. Léon Smet sera donc un père absent...Toute sa vie, Johnny Hallyday va lui courir après, avec l'espoir de le rattraper, de croiser son regard...Sans jamais y parvenir...

Mais puisque le petit Jean-Philippe Smet n'a pas de père, c'est sa famille qui va le prendre sous son aile et l'éduquer. Une famille de saltimbanques. Hélène Mar, la tante paternelle, emmène le petit garçon à Londres. Dans cette ville, avec ses filles, cette femme joyeuse court les cabarets, tours de chants et numéros burlesques. La petite troupe compte un chanteur américain, Lee Lemoine Ketcham, qui se fait appeler Hallyday,...Ketcham sera le père de subtitution de Johnny...Il le poussera sur ses première scènes où habillé en cow boy, le gamin blond chante la ballade de Davy Crockett...Et il lui donnera son nom d'artiste....