INVITÉ RTL - Maxime Saada sur Cyril Hanouna : "On l’aime, il apporte de la joie dans les foyers"

Cyril Hanouna et Maxime Saada

Rachat d'OCS et d'Orange Studio, cérémonie des César 2023, avenir du cinéma français… Maxime Saada, président du groupe Canal+, a été interrogé sur tous ces sujets lors de son passage sur RTL ce mercredi 11 janvier. Ce dernier a également évoqué le cas de Cyril Hanouna, animateur-star et controversé de C8.

Face aux nombreuses polémiques générées par le présentateur et son émission phare Touche pas à mon poste, Maxime Saada a souligné d'entrée de jeu : "Cyril Hanouna d'abord, on l'aime", se posant en soutien inconditionnel de l'animateur et producteur, qu'il estime "très attaqué". D'après celui qui occupe la tête du groupe Canal, "son succès est une des raisons pour lesquelles il est attaqué".

S'il dit comprendre les polémiques que Cyril Hanouna soulève dans Touche pas à mon poste et ses émissions annexes, Maxime Saada a tenu à louer la formule de ces programmes : "Il n'y a pas beaucoup d'émissions de télévision qui sont en direct […] il apporte de la joie dans les foyers, 2 millions tous les soirs". Et de relever que le présentateur a "joué un vrai rôle d'informateur" durant la campagne présidentielle. Un "rôle qu'il joue très bien", a-t-il encore estimé, faisant l'éloge d'un trop plein de "spontanéité" et d'"authenticité" que "paye parfois" Cyril Hanouna.

