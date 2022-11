"Touche pas à mon poste" : découvrez l'âge moyen des téléspectateurs d'Hanouna

Régulièrement affublé du sobriquet d'idole des jeunes, Cyril Hanouna séduit en réalité un public plus âgé qu'on ne le croit. Selon nos confrères du Monde, l'âge moyen des téléspectateurs de son émission phare, Touche pas à mon poste, serait de 52 ans, selon les données de ces dernières semaines.

Le journal explique qu'au fil des années, le public âgé de ce programme de divertissement n'a cessé d'augmenter. Ainsi, si au lancement de l'émission, en 2016, l'âge moyen des téléspectateurs était seulement de 39 ans, les personnes âgées ont petit à petit appris à apprécier le show offert par "Baba" et ses chroniqueurs. "Les 60 ans et plus sont 171% plus nombreux devant TPMP qu’en 2016 (312.000 individus), quand la proportion des 70 ans et plus a gonflé de 528% (182.000, contre 29.000 il y a six ans)", analysent ainsi nos confrères.

Pour autant, les jeunes ne boudent pas ce programme : 9,2% des 25-49 ans devant leur poste de télévision à l'heure de diffusion de TPMP optent pour ce programme. Seulement, ces jeunes sont de moins en moins nombreux à regarder la télévision et l'âge moyen des téléspectateurs augmente de façon générale.

