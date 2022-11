Affaire Hanouna-Boyard : l'animateur n'invitera plus LFI sur son plateau "jusqu'à nouvel ordre"

Le torchon continue de brûler entre Cyril Hanouna et la France Insoumise après son altercation avec le député Louis Boyard. L'animateur de C8 a annoncé vendredi 18 novembre face à la caméra qu'il n'inviterait plus aucun membre du parti dans son émission Touche pas à mon poste, et ce "jusqu'à nouvel ordre".

Cyril Hanouna réagissait alors à une vidéo de Jean-Luc Mélenchon, dans laquelle le chef de file de la France Insoumise répète notamment à plusieurs reprises : "Nous ne sommes pas vos copains, et nous le serons jamais", précisant "nous allons partout où nous pouvons porter notre parole". "Il n'a pas dit qu'il ne venait plus chez nous. Mais pour venir chez quelqu'un, il faut être invité", a répliqué l'animateur, sous les rires de ses chroniqueurs et du public. "Pour l'instant, c'est moi-même qui le dis, LFI, jusqu'à nouvel ordre, ils ne sont plus invités sur le plateau. Comme ça, c'est clair", a poursuivi l'animateur vedette de C8.

Le 10 novembre, sur le plateau de Touche pas à mon poste, une violente altercation avait éclaté entre le présentateur et le député LFI Louis Boyard, ancien chroniqueur de l'émission. L'animateur star de C8 avait injurié le jeune député qui venait d'évoquer les ennuis judiciaires de Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+ et de la chaîne qui diffuse l'émission. Après cette affaire et la saisie du régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, C8 et l'émission pourraient également être sanctionnées. Une affaire à suivre ?

