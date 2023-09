INVITÉ RTL - Johnny Hallyday : Pierre Gagnaire raconte le jour où la star "a fini sur sa table"

Il a été élu meilleur cuisinier du monde. À la tête de seize établissements à travers la planète, Pierre Gagnaire est un globe trotteur de la saveur. Âgé de 73 ans mais avec une envie intacte, l'expérimenté chef étoilé cultive, dans sa cuisine et en dehors, l'esprit de famille et le goût des autres.



Quelle est la dernière recette qu'il a imaginée ? "Un pavé de bar de ligne grillé terminé sur une Parisienne. La Parisienne, c'est un mot drôle pour désigner la grille au-dessus du fourneau, qui permet de poser un poisson qui vient de cuire, une viande."

Comment conçoit-il une recette ? "Je prends un papier, un crayon, une gomme. J'écris, j'efface, et je recommence. C'est à travers ces mots que je construis mentalement ma recette, il y a une part de rêverie par les mots. J'appellerais ça une intention artistique", confie-t-il.

Une soirée mémorable avec Johnny Hallyday

Dans Au cœur de la création, un podcast RTL, le chef étoilé revient sur une soirée qu'il a passé avec Johnny Hallyday son restaurant de Saint-Étienne en 1994. L'interprète d'Allumer le feu est alors très fatigué. "Il sortait d'un spectacle en février. Il faisait très froid et il est arrivé très tard. J'ai passé une heure en face-à-face avec lui", raconte Pierre Gagnaire.



"Ensuite, c'est parti un peu en vrille, il a fini sur la table", se souvient le chef cuisinier. Il décrit le chanteur comme "très gentil, très doux". Il confie aussi que Johnny Hallyday aimait passer une tête dans son restaurant, rue Balzac, à Paris, "pour boire un bon coup et fumer une gitane".

Je suis tombé amoureux en sortant de la cuisine Pierre Gagnaire sur RTL

Pierre Gagnaire n'était pas destiné à la cuisine. Contre sa volonté, ce sont ses parents qui le poussent à cuisiner. "L'enfant de Bocuse", comme il se décrit transforme la contrainte en passion puis en métier.

C'est en sortant un jour de sa cuisine, il y a vingt ans, vêtu d'un tablier, qu'il a rencontré sa compagne Sylvie. "Elle me propose un verre d'eau ! Je lui dis que je ne bois pas d'eau. Et ensuite, ce fut un coup de foudre", se souvient Pierre Gagnaire.

