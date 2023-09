INVITÉ RTL - David Foenkinos raconte comment sa "résurrection" a inspiré "La Délicatesse"

De La Délicatesse (2009), roman vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires, à Charlotte (2014), en passant par Numéro Deux (2022), David Foenkinos est devenu l'un des écrivains les plus lus dans l'Hexagone. Son écriture, simple en apparence, a rencontré le succès par sa profondeur émotionnelle, qui alterne moments joyeux et séquences tragiques.

Quel lien entretient-il avec ses personnages ? "Au bout d'un moment, les personnages deviennent assez autonomes. Ils dictent les dialogues. Ils existent d'une certaine manière, et ça m'arrive d'être surpris par eux", confie-t-il dans Au cœur de la création, un podcast RTL.

Comment trouve-t-il l'inspiration ? "Les idées m'arrivent beaucoup plus facilement le matin, souvent après avoir accompagné ma fille à l'école. Après, mon lieu idéal, ce sont les trains, car j'adore être être déraciné visuellement pour pouvoir écrire", explique David Foenkinos.



J'ai failli mourir à l'âge de 16 ans, et je suis revenu à la vie animé par le goût de la beauté, des livres David Foenkinos

Dans Au cœur de la création, David Foenkinos revient sur ce qui se cache derrière l'intrigue de La Délicatesse. Dans le roman, la vie de Nathalie, une jeune femme épanouie, bascule lorsque son mari meurt dans un accident. Elle se réfugie dans le travail, et renaît grâce à Markus, un collègue introverti qu'elle embrasse, un jour, sans trop savoir pourquoi…



L'auteur explique ne pas avoir réalisé, au moment d'écrire, d'où lui était venue cette idée. "Parfois, on crée sans savoir d'où viennent les choses." David Foenkinos a été opéré du cœur lorsqu'il était jeune : "J'ai failli mourir à l'âge de 16 ans, et je suis revenu à la vie animé par le goût de la beauté, des livres", souligne l'écrivain.

Une transposition de son vécu personnel

"Très longtemps après, je me suis rendu compte que j'avais transposé cette histoire dans La Délicatesse." L'écrivain estime que "la résurrection" est un sujet qui traverse tous ses livres, et pas seulement La Délicatesse.

En 2011, l'auteur a adapté La Délicatesse pour le cinéma, avec son frère Stéphane à la réalisation et Audrey Tautou dans le rôle de Nathalie. Pour Charlotte, l'auteur a de nouveau fait appel à Audrey Tautou pour interpréter le personnage éponyme, mais cette fois-ci, au théâtre.

