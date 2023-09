Sting : Stéphane de Bourgies raconte sur RTL comment il a réalisé sa célèbre photo du chanteur

De Renaud à Véronique Sanson, en passant par Patrick Bruel, Jean-Louis Aubert, Paul Bocuse ou encore Bono, Sting et Martin Scorsese, Stéphane de Bourgies a eu devant son viseur les plus grands artistes. La spécialité de ce photographe de renom, c'est le portrait. Ses couleurs : le noir et le blanc. Il a un cœur énorme, un œil de lynx et une force de vie incroyable.

Comment Stéphane de Bourgies a-t-il forgé son style inimitable ? "J’ai eu beaucoup d’influences. Je me suis inspiré de beaucoup de photographes : Richard Avedon, Irving Penn, Jean-Baptiste Mondino, Jeanloup Sieff…



Pourquoi cette passion pour le noir et blanc ? "Je trouve que dans la vie il y a très peu de couleurs… On est souvent habillé en beige, en bleu… Plutôt que de rendre la réalité qui n’est pas tellement esthétique, je préfère transposer tout ça en noir et blanc. Ce qui devient beaucoup plus graphique".



Un portrait de Sting pour les enfants de Madagascar

Dans Au cœur de la création, le photographe revient sur la genèse d'une séance peu ordinaire avec le chanteur Sting, dont il rêvait de faire le portrait. D'autant plus que l'ex-leader du groupe The Police a été le premier à se produire au Bataclan à sa réouverture. Il faut savoir que Stéphane de Bourgies a perdu sa femme le jour des attentats de 2015. Une terrible épreuve…

"J’ai eu un drame dans ma vie lié aux attentats de Paris où j’ai perdu ma femme. Depuis la mort de Véronique, j’organise un dîner par an avec des amis chefs et des amis artistes le jour des attentats, donc tous les 13 novembre, et on essaie de lever des fonds pour Zazakely Sambatra (association qui accompagne des jeunes de Madagascar)."



Pour moi, la création a été une bouée de sauvetage Stéphane de Bourgies, photographe

L'artiste a réussi à convaincre Sting de poser devant son objectif pour la bonne cause. "Il a tout de suite dit 'oui'". Son portrait a été vendu aux enchères "pour une très belle somme", ce qui "a aidé beaucoup d'enfants de Madagascar".

La perte de son épouse a été "épouvantable", dit Stéphane de Bourgies. Le photographe s’est alors concentré sur ses enfants et sur son travail. "Créer des images, ça me maintient en vie. Pour moi, la création a été une bouée de sauvetage", confie-t-il.



