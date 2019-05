Héritage de Johnny Hallyday : une interview inédite pourrait influer sur le procès

publié le 24/05/2019 à 17:54

C'est une interview inédite de Johnny Hallyday, dont un extrait a été diffusé mercredi 22 mai lors de l'émission Touche pas à mon poste, sur C8. Elle est issue d'un documentaire intitulé Johnny Hallyday : la guerre en héritage qui sera diffusé le 6 juin prochain sur C8. Dans cette interview réalisée à Los Angeles par un journaliste américain, le chanteur décédé le 5 décembre 2017 répond aux questions d'un journaliste sur l'héritage qu'il souhaite laisser "dans le coeur" de ses enfants et petits-enfants.



"Je suis un rockeur français, je suis Français et je fais du rock and roll. J'ai adapté le rock en français. Bien sûr je fais des chansons en anglais mais je fais surtout des chansons en français", déclare Johnny Hallyday dans cet entretien dont on ignore la date précise, même s'il a été réalisé après l'écriture de son dernier testament.

Les propos de l'idole des jeunes pourraient aller dans le sens de David Hallyday et de Laura Smet concernant l'héritage, alors qu'une bataille judiciaire oppose les deux enfants aînés du rockeur à la veuve de leur père, Laeticia Hallyday, et leurs deux filles, Jade et Joy. Dans son testament, Johnny Hallyday avait légué à sa dernière épouse l'ensemble de son patrimoine, sans rien laisser à ses deux aînés.

Une interview avec Johnny Hallyday qui pourrait faire tout basculer dans l’affaire Hallyday ! ¿ @AntoniRuizz #journalpeople #SagaHallyday pic.twitter.com/yxWSyAs82Q — William à Midi (@WilliamAMidi) 23 mai 2019

Une audience le 28 mai au Tribunal de Nanterre

Les deux enfants aînés du chanteur estiment que c'est en France que doit être tranchée la question de l'héritage. Laeticia Hallyday veut quant à elle porter l'affaire devant les tribunaux américains, dernier lieu de résidence de la star.



Une audience s'est tenue le 29 mars à Nanterre pour examiner la compétence de la justice française. La décision doit être rendue le 28 mai. Un tribunal américain avait décidé le 30 avril d'attendre la décision française avant de se prononcer sur le transfert de certains avoirs de Johnny Hallyday sur le sol américain, reportant sa décision au 26 juin prochain.



Interrogé lors de l'émission Touche pas à mon poste jeudi 23 mai, Bernard Montiel a assuré que David Hallyday et Laura Smet ignoraient l'existence de cet entretien."Ce document, personne ne l'avait vu, il est exclusif. Et je peux vous dire que même les avocats, à la fois de David et Laura, n'étaient pas au courant. Cela a été une révélation pour eux, et je peux vous dire que cela a beaucoup bougé depuis hier soir ", a déclaré l'animateur.







