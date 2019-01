Laeticia Hallyday annonce vouloir "faire une place au pardon" en 2019

publié le 08/01/2019 à 11:07

C'est sur le réseau social Instagram que Laeticia Hallyday, ses filles et son entourage proche préfèrent s'exprimer. Le 6 janvier 2019, la veuve de Johnny Hallyday a partagé un long message afin de donner ses impressions sur l'année 2018 qui vient de s'écouler et sa vision pour les temps à venir.

"2018 est désormais derrière nous et je vous remercie du fond du cœur de m’avoir soutenue durant ces longs mois où il a fallu vivre chaque jour une première fois sans celui qui était ce que j’avais de plus cher au monde, où il a fallu vivre ce sentiment d’injustice lié à un départ impossible à accepter dans un monde qui continuait de tourner alors que le mien s’écroulait, mais je n’ai pas sombré grâce à l’amour de mes filles et de mes proches, et grâce au vôtre, grâce à votre amitié qui n’a jamais failli, grâce à vos témoignages qui m’ont toujours nourrie, a déclaré Laeticia Hallyday qui se repose en ce moment au Vietnam.



"2019 s’annonce donc avec cette question qui m’habite... Est-il possible de faire un jour le deuil de celui qui était mon double, ma raison de vivre, ma bataille et une promesse pour des lendemains que j’imaginais encore si nombreux ?", s'interroge-t-elle. "J’ai peine à le croire tant mon homme me manque encore à chaque instant mais pourtant aujourd’hui j’aborde cette nouvelle année avec beaucoup de paix et de sérénité et avec la certitude que même si l’on ne peut remplir le vide, on apprend petit à petit à l’apprivoiser."

Pardonner et défendre ses filles

La dernière épouse du rockeur livre un texte qui sera naturellement interprété à la lumière du conflit qui oppose son clan et celui des deux premiers enfants du chanteur : David et Laura. Elle affiche une volonté de pardonner sans pour autant cesser de défendre les intérêts de ses filles. "Je sais où je vais désormais, je sais pourquoi je suis debout. Je sais que les merveilleux moments vécus avec mon homme ces dernières 23 années, personne ne pourra me les voler et que je les chérirai toujours, mais je sais aussi que je vais apprendre à aimer les 25 prochaines, cette vie différente que je construirai pour mes filles dans le souvenir et le respect de ce que leur père m’a montré, de ce qu’il m’a appris", note-t-elle.

"Dans cette vie différente où il faut faire une place au pardon pour trouver la paix, je veux être à la hauteur de notre vie ensemble, je veux être une maman digne et protéger mes amours comme il nous protégeait lui-même, je veux être une femme courageuse comme lui l’a été jusque dans ces derniers moments. Il en sera si fier", assure Laeticia Hallyday. "Du fond du cœur, je vous témoigne encore ma tendresse et ma reconnaissance pour votre bienveillance, et vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année, je nous souhaite le meilleur car dans cette vie différente votre place auprès de nous est grande et tellement essentielle pour mes filles et pour moi."