"Ce n'est pas une victoire, c'est beaucoup plus qu'une victoire". Alors que la justice française a été déclarée compétente pour trancher le litige sur l'héritage Hallyday, la décision du tribunal de Nanterre marque un revers pour la veuve du chanteur, mais un succès pour Laura Smet et David Hallyday.



"Il n'y a pas de triomphalisme à avoir, c'est une grande émotion. Laura était en larmes, elle était très émue. Il y a beaucoup plus que des enjeux judiciaires et matériels, il y a des problèmes humains d'une grande profondeur", explique Me Hervé Témime, l'avocat de Laura Smet. Avant de questionner : "Qu'est-ce qu'il y a de plus Français que Johnny ?"

Invité de RTL ce mardi 28 mai, il évoque un véritable "camouflet" pour le clan de Laeticia Hallyday. "Ce que prétend Ardavan Amir-Aslani, c'est n'importe quoi (...) Je vous dis que ce qu'il raconte n'a rien à voir avec la réalité", poursuit-il évoquant une forme de "légitimité" pour sa cliente après cette décision judiciaire.

Malgré cette première victoire, Me Hervé Témime souhaite qu'on "arrête les dégâts". "On va gagner mais je n'aurai aucun plaisir à triompher judiciairement. Je souhaite qu'on arrête mais évidemment, pas dans n'importe quel contexte et dans n'importe quelles conditions (...) Il faut de l'humanité et du respect. Il faut que les vérités soient dites", conclut-il.