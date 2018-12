publié le 05/12/2018 à 10:59

Il y a un an jour pour jour, la France se réveillait avec le souffle coupé. Johnny Hallyday venait de mourir. Après le choc, l'hommage à la Madeleine, le feuilleton de l'héritage et la sortie de son ultime album, ses proches reviennent doucement dans la lumière. C'est le cas de David Hallyday, l'unique fils de Johnny publie J'ai quelque chose à vous dire, son nouvel album.



Toutes les chansons sont inédites et inspirées par l'année écoulée. Le disque se veut intime. Entre les lignes, David Hallyday se livre sur ces mois difficiles, son deuil et son rapport à son père. Un album cathartique, dans lequel il s'est plongé pour mieux revenir.

"Je ne pensais pas que je pouvais me livrer autant.(...) Il fallait que je sorte ce que j'avais à l'intérieur de moi. Il y avait trop de choses qui étaient enfouies et c'est sorti tout seul en fait", a confié le chanteur de 52 ans. "J'ai dû manquer de courage ou laisser passer ma chance", chante David Hallyday dans J'ai quelque chose à vous dire, la première chanson qui ouvre son album. Comme un écho à ce 5 décembre 2017 : jour où il n'a pas pu dire adieu à son père. Il a fait de cet affront une chanson intitulée Éternel.

Pochette de l'album "J'ai quelque chose à vous dire" Crédit : Play Two

"Il y a un petit peu de colère. Forcément ce n'est pas un long fleuve tranquille. Tout le monde sait que c'est mauvais de garder les choses à l'intérieur. Il faut les dire. Ou on se morfond, on reste triste, ou alors on essaye d'en faire quelque chose. Et ça c'est la meilleure façon pour moi d'aller de l'avant. Je raconte simplement mes peines et mon soulagement en même temps", a-t-il expliqué sur RTL.



Le frère de Laura Smet a également confié avoir écrit une lettre à son père et c'est d'ailleurs cette dernière qui lui a inspiré la chanson Ma dernière lettre. "C'était un petit peu le côté caché du sens de cette chanson que je ne pouvais pas dire au début", a déclaré l'artiste.