Prince Harry : la mort de Diana omniprésente dans les anecdotes du "Suppléant"

Le livre à paraître du prince Harry, Le Suppléant - ou Spare en anglais - est rempli d'anecdotes et de détails historiques. Des petites choses de la vie quotidienne, comme son père, Charles III, qui l'appelle toujours "mon cher enfant", jamais Harry, ou son frère William, qui préfère dire Aaron plutôt que Harry. Plus cinglant, Camilla nommé l'Autre femme - avec un grand A - lorsqu'elle fait son entrée dans la famille. On apprend également que ses parents, et même sa grand-mère, l'appelaient dans la vie privée "le suppléant" et William "l'héritier".

Harry ne s'épargne pas non plus. Il se décrit peu studieux, limité, distrait. Son ambition à 20 ans, se sachant peu doué pour les études, c'est de travailler dans un restaurant de fondue, devenir moniteur de ski ou guide de safari. Il reconnait avoir menti plusieurs fois au Palais et donc à la presse pour ne pas reconnaître qu'il a pris de la cocaïne ou de l'herbe.

Diana, une mère omniprésente malgré sa mort

Mais le plus frappant, c'est l'omniprésence de sa mère, Diana, qui apparaît quasiment à toutes les pages, même quand le sujet n'a rien à voir. On apprend, détail intime dans la grande histoire, que la sœur de Diana a donné à Harry et William une mèche de cheveux de leur mère avant leur enterrement.

Une mort que Harry met des années à admettre. "Le matin, je me disais 'c'est peut-être aujourd'hui qu'elle va réapparaître. Elle va revenir pour mon anniversaire. Elle ne peut pas disparaître. Elle ne peut pas nous avoir fait ce coup-là'."

Et même à 20 ans, lorsqu'il voit des photos de Diana dans la voiture après l'accident avec aucune blessure apparente, Harry assure "elle avait l'air si vivante". Il confie avoir refait le parcours du tunnel, à Paris, avec son frère, en 2007 pour tenter de réaliser. Mais garde un regret : celui de ne pas avoir vu sa mère dans son cercueil pour avoir une preuve et faire son deuil.

C'est la raison pour laquelle il s'est recueilli seul devant le cercueil de sa grand-mère, le 8 septembre dernier.

