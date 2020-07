"Glee" : Demi Lovato annonce ses fiançailles avec Max Ehrich

publié le 23/07/2020 à 14:10

Demi Lovato et Max Ehrich seront bientôt mariés. Le couple a annoncé ses fiançailles sur Instagram dans la soirée du 22 juillet 2020. Max Ehrich (Les Feux de l'amour, High School Musical 3) a fait sa demande sur une plage, face à l'océan et un coucher de soleil.

Demi Lovato, star de Glee et Sonny, entre autres, a partagé la bonne nouvelle et les clichés de cette soirée placée sous le signe de l'amour à sa communauté de fans. Elle a aussi écrit un long texte déclarant sa flamme à son futur mari. "J'ai su que je t'aimais au moment où je t'ai vu (...) Je n'ai jamais autant aimé quelqu'un de manière inconditionnelle (à part mes parents) avec ses défauts et tout le reste (...) Je t'aime pour toujours mon bébé, mon partenaire", peut-on ainsi lire en légende des clichés. Une séance photo réalisée par le photographe et ami du couple Angelo Kritikos, "caché derrière les rochers", comme l'explique la chanteuse sur Instagram.

Max Ehrich a lui aussi écrit une déclaration pour sa future épouse depuis son compte Instagram : "Tu es toutes les chansons d'amour, les poèmes, les paroles dont j'aurais pu rêver et ma partenaire pour la vie. Les mots ne peuvent exprimer combien je t'aime infiniment et pour toujours".

Le couple ensemble depuis mars dernier n'a pas encore dévoilé sa date de mariage, qui sera sans doute fixée en fonction de l'épidémie du coronavirus.