Britney Spears : pourquoi ses fans pensent qu'elle est en danger

publié le 22/07/2020 à 20:31

Que se passe-t-il chez Britney Spears ? Depuis quelques semaines, les fans de l'interprète de Toxic sont inquiets et s'alarment. L'artiste poste régulièrement de nombreux selfies sur son compte Instagram, ainsi que des vidéos de danse et d'entraînements sportifs. Mais derrière les filtres et certains sourires, beaucoup pensent qu'en réalité elle serait en danger.

Sur Twitter et Instagram le #FreeBritney (Libérez Britney) est devenu rapidement l'un des plus utilisés vers le 15 juillet 2020. Il a même été rejoint par de nombreuses stars dont Rose McGowan, Rebel Wilson et Taryn Manning qui avait partagé l'affiche avec "BritBrit" dans le film Crossroads en 2002. Plus encore, des internautes ont demandé à Britney Seaprs de porter quelque chose de jaune sur une photo si elle se sentait en danger, la star a publié une photo avec un t-shirt de cette couleur.

Une pétition a même été créée le 9 juillet dernier et déposée sur le site de la Maison Blanche, recueillant plus de 120.000 signatures et demandant à ce que la mise sous tutelle de la star soit levée. Mais de qui Britney Spears doit-elle être sauvée et pourquoi ?

Une mise sous tutelle depuis plus de 10 ans

Il faut d'abord remonter en 2007. Le début de la descente aux enfers pour la star qui se sépare de son conjoint Kevin Federline et perd la garde de ses enfants. Elle passe ensuite en cure de désintoxication et se rase le crâne (comment oublier ces images) devant des paparazzis. Son père, James Spears, demande alors "une tutelle temporaire", avant qu'elle ne devienne permanente à la fin de 2008. "BritBrit" ne peut alors plus sortir de sa maison, conduire sa voiture, dépenser son argent ou encore prendre ses propres décisions professionnelles sans l'accord de son père. 12 ans après cette mise sous tutelle, elle n'a donc aucun contrôle sur sa vie, sa carrière et sa fortune, comme le précise le média Yahoo !.

En 2008, le magazine Rolling Stone publie un article où Britney Spears confie par téléphone : "Concrètement, je veux retrouver ma vie... Je veux pouvoir conduire ma voiture, vivre chez moi et trouver mon propre chef de la sécurité". En 2009, le #FreeBritney nait en écho à la création du site FreeBritney qui remet en question la durée de la mise sous tutelle de la chanteuse.

Son clan cherche à calmer l'histoire

Cependant, Stanton Stein, l'avocat de Britney Spears rassure ses fans, choqués de voir que leur star est toujours sous tutelle. "Elle a toujours été impliquée dans sa carrière et ses décisions professionnelles", explique-t-il au Los Angeles Times en 2019. Même son de cloche de la part de son manager Larry Rudolph, qui a travaillé avec elle de 1998 et 2004 et qui confiait en 2008 au Washington Post : "La tutelle n'est pas la prison. Cela aide Britney à prendre des décisions professionnelles et à gérer sa vie comme elle ne peut pas le faire [seule] en ce moment".

#FreeBritney n'oubliez pas, cette femme a besoin d'aide. Elle vit un calvaire depuis très longtemps. — ♥️ (@sweetearsari) July 20, 2020

Mais les fans ne croient à aucune de ces déclarations et depuis début juillet 2020 ils et elles sont nombreux à penser que "BritBrit" est séquestrée par son tuteur qui voudrait mettre la main sur sa fortune, estimée à 60 millions de dollars. Pour argumenter cette hypothèse, certains internautes expliquent en commentaires des photos de la star qu'elle pose presque tout le temps avec le même t-shirt à fleurs. Ce serait la preuve que ce sont soit d'anciennes photos qui sont publiées de temps à autre, ou qu'elle n'a pas accès à une autre garde-robe pour se changer. D'autres sont persuadés que Britney Spears a été assassinée et que c'est un clone qui pose pour les photos...

Une nouvelle audience le 22 août 2020

Selon des informations du média américain TMZ, Britney Spears ne serait pas retenue prisonnière, mais "ses médicaments auraient cessé de fonctionner et les médecins essayent de trouver un nouveau traitement". Les sources anonymes expliquent au média que la star est libre mais "mentalement instable".



"Ces gens qui hurlent pour que la tutelle s'arrête, que se passera-t-il lorsqu'ils apprendront qu'elle s'est fait du mal ou qu'elle meurt deux semaines après la fin de sa mise sous tutelle, est-ce qu'ils posteraient des messages ? En aucune façon", en déclare une autre. La prochaine audience pour la tutelle de Britney Spears aura lieu le 22 août prochain.