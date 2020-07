Qui est Wejdene, la chanteuse qui cartonne avec son titre "Anissa" ?

publié le 23/07/2020 à 08:05

"Tu prends tes caleçons sales et tu hors de ma vue (sic)". Ce n'est pas une faute grammaticale mais une partie du refrain d'Anissa de Wejdene. Avec un clip sorti en mai dernier, qui cumule plus de 36 millions de vues, un Single d'or et des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, la chanteuse a rapidement été présentée comme le phénomène musical du printemps 2020.

Mais qui est vraiment Wejdene ? Son succès est comparé à celui d'Aya Nakamura, l'artiste révélée par son tube Dja Dja. Pour le moment, la jeune femme donne peu d'informations sur sa vie privée : ainsi, elle n'a pas communiqué sa date de naissance. Dans un entretien pour Konbini, elle explique qu'elle est née à La Courneuve, que sa mère est aide-soignante et son père musicien. "Quand j'ai découvert que j'avais de la voix, j'ai voulu être chanteuse", explique-t-elle aussi au micro de Fun Radio.

C'est sur la plate-forme TikTok que Wejdene a démarré son succès début 2020. C'est là qu'elle publie ses deux chansons accompagnées de clips J'attends et J'peux Dead. Plus de 100.000 likes à chaque fois et un nombre d'abonnés qui grandit, Wejdene conquiert un plus large public en sortant Anissa, le 27 mai dernier. "Voilà “ANISSA” Nouveau clip enfin disponible !! Fière de vous présenter ce film qui me résume totalement ❤️ Être heureuse malgré les déceptions amoureuses", partage la star à ses abonnés.

> Wejdene - Anissa (Clip Officiel)

Anissa raconte la vengeance de Wejdene trompée par son petit ami, qui a eu une relation avec sa cousine. Loin de pleurer, elle chante : "Alors c'est bon, tu m'as trompée. Maintenant ben j'vais t'bloquer. Tu rends mes bijoux, cadeaux et n'oublie pas de me ramener les clés. De toute façon c'est comme ça. Nous deux tu peux oublier".

Elle devrait sortir "prochainement" son premier album.