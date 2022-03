"Des cons" et "des mégalos" : François Cluzet se paie Jean-Marie Bigard et Fabrice Luchini

"Ce sont des cons." Cela a le mérite d'être clair. François Cluzet ne porte pas dans son cœur Jean-Marie Bigard et Fabrice Luchini. En promo pour le film La Brigade dans l'émission En aparté sur Canal +, l'acteur est revenu sur les prises de position de ces deux personnalités durant la crise sanitaire.

"Ils viennent d’où ces mecs-là ? Ils ont un égo comme un gratte-ciel ! Qu’ils nous foutent la paix, on est suffisamment dans la merde ! Qu’ils nous donnent de l’espoir. Y’en n’a pas un qui nous donne de l’espoir", s'est emporté François Cluzet. Avant d'ajouter : "On est des acteurs, on est au service du public. On n’est pas là pour se montrer en disant 'Oui mais le gouvernement…' On s’en fout ! Écrase-toi ! T’y es au gouvernement ? Tu la veux la place ?"

L'acteur de 66 ans a été interrogé à ce sujet car ce n'est pas la première fois que ces deux artistes sont dans son viseur. Alors que Jean-Marie Bigard envisageait une candidature à la présidentielle, François Cluzet avait déclaré sur RTL : "Je ne comprends pas comment on peut donner une heure d’antenne en direct à un abruti total." Quelques semaines plus tard, il expliquait : "J’ai plus confiance dans Véran que dans Bigard, que dans Luchini, que dans Zemmour. Pourquoi ? Parce que ce sont des affairistes de la mégalomanie, ils sont obsédés par le fait d’ouvrir leur gueule."