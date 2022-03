Tiger Woods : comment un scandale sexuel l'a fait chuter de son piédestal

Tout va basculer pour Tiger Woods la nuit du 27 novembre 2009. Marié depuis cinq ans à Elin Nordegren, mannequin suédoise rencontrée 8 ans plus tôt, avec qui il a eu deux enfants, le golfeur est en pleine tempête médiatique.

Depuis deux jours, un article du National Enquirer fait le tour du pays. Le roi du golf ne serait finalement pas le gendre idéal de l’Amérique, mais un addict sexuel, multipliant les conquêtes et pas que des princesses. Elin Nordegren, elle aussi, a vu l’article. Et pour en avoir le cœur net, elle a décidé de fouiller le téléphone de son mari. La confirmation est là, sous ses yeux : le père de ses enfants entretient bel et bien une relation avec une certaine Rachel, gérante d’un night-club.

Quelques heures plus tard, la police est appelée près du domicile du couple. Il est 2h30, la luxueuse voiture tout terrain du golfeur, un Cadillac Escalade, a fini sa course encastrée dans un arbre après avoir percuté une bouche à incendie. Elin Nordegren a été réveillée par le bruit de l’accident, est sortie de la maison, et a utilisé un club de golf pour casser une vitre du véhicule afin d’aider son mari à en sortir.

Tiger Woods sera brièvement hospitalisé pour des lacérations au visage. C’est en tout cas la version officielle, car l’histoire est floue, parsemée de zones d’ombre. Elle se répand dès le lever du jour dans les médias américains qui s’en repaissent. Deux jours après les révélations sur les infidélités de la star, l’hypothèse la plus probable devient celle d’une dispute conjugale.

La dégringolade de l'icône du sport

Sur son site internet, le golfeur décide de réagir à travers un communiqué : "Tout est de ma faute et c'est très embarrassant pour ma famille et moi-même. Je suis humain, je ne suis donc pas parfait. Je vais certainement tout faire pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir." Le 27 novembre 2009, Tiger Woods chute de son trône et la dégringolade ne fait que commencer.

"Il n'est pas celui qu'on pouvait imaginer, il n'est pas celui qu'il prétend être. Encore un moins avant [l'accident, ndlr], il y avait une très belle photo de lui avec sa femme et ses enfants sur le canapé avec le chien. Et en plus, c'était une icône absolue, mais on ne savait rien de lui", analyse Arnaud Tillous, rédacteur en chef du Journal du golf au micro de Jour J.

"Il était très fort dans tous les domaines, y compris pour ne rien donner dans les interviews, donc on ne savait rien de lui. Et comme en plus c'était un multimillionnaire, il pouvait se protéger. Il y avait des gens qui cherchait, mais personne ne savait rien. Et là, c'est sorti tout d'un coup", poursuit-il. "Ça a commencé à se savoir parce qu'il a commencé à en faire beaucoup trop et puis avec l'accident avec sa femme, la vitre brisée, c'est devenu un scandale mondial", note Arnaud Tillous.

On découvre des infidélités, mais en soi, ce n'est pas le premier et ce n'est pas le dernier à en commettre. "Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier mais encore une fois, c'était le plus grand athlète, le plus secret de tous et puis la presse tabloïd s'en est donné à cœur joie et les autres aussi. Ils [les journalistes, ndlr] n'avaient qu'à se baisser pour avoir des témoignages et il y en avait de toutes sortes", conclut Arnaud Tillous.

Tous les jours dans Jour J, de 20h à 21h sur RTL, Flavie Flament vous fait découvrir les grands moments d’actualité qui ont marqué la mémoire collective.