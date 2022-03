Cannes 2022 : dates, Virginie Efira, Tom Cruise... Ce que l'on sait sur le festival

Le Festival de Cannes s'apprête à revenir à la normale après des éditions grandement perturbées par le Covid. Si nous pouvons espérer retrouver les grands classiques de la Croisette, cette 75e édition proposera un grand nombre de nouveautés.

Tout d'abord, parlons calendrier : le prestigieux festival international de cinéma se tiendra du 17 au 28 mai 2022. La composition de son jury n'a pas encore été annoncée et la sélection officielle doit être dévoilée le 14 avril. en revanche nous connaissons déjà le nom de celle qui sera la maîtresse de cérémonie. C'est l'actrice belge Virginie Efira qui se chargera de présenter les cérémonies d'ouverture et de clôture.

Du côté de la programmation, nous avons aussi quelques informations. Nous savons déjà que Cannes proposera la projection en avant-première d'Elvis de Baz Luhrmann. Plus important encore : Tom Cruise sera de retour sur la Croisette. La star américaine viendra présenter la nouvelle version de Top Gun. "Tom Cruise revient à Cannes avec Top Gun Maverick", qui sera montré le 18 mai sur la Croisette, a déclaré le délégué général du festival de Cannes Thierry Frémaux. Cela faisait 30 ans que Tom Cruise n'était pas venu à Cannes.

tom Cruise et Nicole Kidman à Cannes en 1992 Crédit : MARIO GOLDMAN / AFP

Dernier grand bouleversement, Cannes change de partenaires médiatiques. Désormais ce sont France Télévisions et Brut qui travailleront main dans la main avec le festival en lieu et place de Canal+, le partenaire historique du festival depuis des années. Le réseau social TikTok, royaume de la vidéo ultra-courte prisé des adolescents, a annoncé aussi devenir le "partenaire officiel" du Festival de Cannes. Ce partenariat "nous permettra de partager la magie du festival avec une audience plus large et mondiale, mais tout autant cinéphile", a ajouté le délégué général du festival, Thierry Frémaux, cité dans le communiqué.