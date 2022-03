"The Crown", saison 5 : Philippine Leroy-Beaulieu ("Emily in Paris") au casting

Elle viendra apporter la "french touch" au casting de la royale série The Crown. La comédienne française Philippine Leroy-Beaulieu (Dix pour Cent, Trois hommes et un couffin) que les abonnés de Netflix connaissent bien pour son rôle de patronne implacable dans la comédie Emily in Paris a décroché un rôle dans la série sur la reine Elizabeth II.

Le journal britannique Mail on Sunday a dévoilé que celle qui joue Sylvie Grateau face à Lily Collins jouera un petit rôle dans la saison 5 de The Crown. Les abonnés à la plateforme de streaming découvriront ces nouveaux épisodes (avec un casting entièrement renouvelé pour la famille royale)à en novembre. "C’était un tout petit truc, a réagi l'actrice, mais c'était très amusant et j’étais tellement tellement contente d'être dans cette série. Chaque épisode est un petit film. C'est merveilleusement écrit".

Philippine Leroy-Beaulieu n’a pas précisé l’identité du personnage qu’elle incarnera, mais elle ne sera pas une énième méchante Française. "J'ai déjà joué la connasse française et elle est parfaite ainsi. Mais je ne veux pas qu'on m'enferme dans cet archétype", confie-t-elle. Le quotidien britannique mise sur Monique Ritz, la veuve de Charles Ritz qui a vendu le palace parisien du même nom à Mohamed Al Fayed. Elle pourrait jouer d'autres personnages francophone ou même une Italienne puisque la comédienne née à Rome a prouvé ses talents aussi avec cette langue dans Emily in Paris.