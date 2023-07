Omar Sy : comment l'incroyable succès d"Intouchables" a changé sa carrière

Après le succès de Nos jours heureux en 2006, Omar Sy continue d'alterner les rôles sur petit et grand écran avec un certain bonheur. L'acteur se marie également avec Hélène, la mère de ses cinq enfants.

Il apparaît au générique de plusieurs comédies populaires comme Safari de Kad Merad, Tellement proches du tandem Nakache-Toledano à nouveau, Micmacs à tire-larigot de Jean-Pierre Jeunet, où il partage l'affiche avec Danny Boon, ou encore Les Tuche. Pourtant, c'est sa performance dans Intouchables en 2011 qui donne un ton à sa carrière.

Omar Sy joue le rôle de Driss, un Français d'origine sénégalaise qui n'en finit pas de galérer entre prison et plans foireux. Par hasard, et surtout par ce qu'il veut continuer à toucher ses aides sociales, il accepte de devenir l'auxiliaire de vie de Philippe, un multimillionnaire tétraplégique. Une incroyable histoire d'amitié va se nouer entre eux.

Le film Intouchables est tiré de la véritable histoire de Philippe Pozzo di Borgo. Les deux producteurs, Nakache et Toledano, ont souhaité associer Omar Sy et François Cluzet à l'écran, deux acteurs qui viennent, pourtant, d'univers cinématographiques différents. Ils auront cependant un "coup de foudre amical".

Le public, qui passe du rire aux larmes, est rapidement conquis.







Le phénomène "Intouchables"

Avec plus de 19 millions d'entrées en France et plus de 51 millions d'entrées dans le monde, le film a été vu et primé partout. Il marquera l'histoire du cinéma français.



Le 24 février 2012, sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris, Omar Sy reçoit le César du Meilleur acteur. Il était face à de grands noms du cinéma français comme François Cluzet, Denis Podalydès, Philippe Torreton, mais surtout Jean Dujardin pour The Artist.

Pour le duo de réalisateurs Nakache et Toledano, dont l'alchimie scénographique se fait ressentir à l'écran, Omar Sy a encore sa place dans leurs projections. Ils le retrouveront dans Samba (2014) qui retrace l'histoire d'amour d'un Sénégalais en France depuis 10 ans, qui collectionne les petits boulots et Alice, une cadre supérieure épuisée par un burn-out.







