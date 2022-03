François Cluzet et Audrey Lamy dans "La Brigade"

La brigade, c'est le titre d'un film qui sortira le mercredi 23 mars 2022 au cinéma avec RTL. Il est signé Louis-Julien Petit et notre coup de cœur pour ce début de printemps. Le réalisateur de Discount et des Invisibles poursuit dans cette veine de la comédie sociale qui lui réussit si bien.

Il imagine, cette fois, comment une cheffe douée mais au caractère trop rugueux va devoir accepter un boulot de cantinière dans un foyer de jeunes migrants. Si Cathy veut s'exfiltrer de ce qu'elle considère comme une galère, Fatou, Boubacar, Djibril et les autres risquent, eux, d'êtres expulsés à tout moment, à moins que la création d'un CAP cuisine ne puisse tirer tout le monde d'affaire... La brigade conjugue avec goût plusieurs ingrédients : le rire, l'émotion et la citoyenneté et un casting savoureux ce qui ne gâte rien !

L'affiche est inédite : Audrey Lamy est face à François Cluzet. La cheffe, c'est elle, le patron du foyer c'est lui. Un duel au début puis très vite un duo. Audrey Lamy, récompensée par le prix d'interprétation féminine pour ce rôle au dernier Festival International du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez... Lamy-Cluzet, deux acteurs qui se sont trouvés à l'écran et ça se sent...

"C'est un acteur que j'adore, que j'admire, j'adore ses choix de films, j'adore la puissance qu'il a de jeu, je trouve qu'il a une palette incroyable, confie Audrey Lamy. "Je suis pareil qu'Audrey, renchérit François Cluzet. J'entends qu'une actrice que j'admire veut jouer avec moi ça me touche terriblement. La première scène qu'on a ensemble, je suis stupéfait. Je me dis : c'est fou, c'est un petit Chaplin. Elle peut faire tout ce qu'elle veut avec le corps et elle a le sens du ridicule. C'est tellement rare !"

Autour de ce tandem Lamy/Cluzet, La brigade offre aussi des premiers rôles au cinéma à des gamins recrutés dans de vrais foyers pour jeunes migrants... Ils sont devenus le temps du film des acteurs à part entière...

Louis-Julien Petit, le réalisateur, a fait acheter un numéro de téléphone que vous verrez à la fin du film, celui de la Maison Familiale Rurale, une association qui met en relation des mineurs non-accompagnés et des employeurs formateurs qui manquent de main d'œuvre... L'idée est d'apprendre un métier à ces gamins migrants qui cherchent un boulot pour s'intégrer chez nous et qui, sans cela, peuvent être expulsés à leurs 18 ans. Ne ratez pas La brigade, au cinéma mercredi prochain et, si vous allez au cinéma ce week-end, notez le retour du printemps du cinéma : 4 euros la séance à volonté de dimanche à mardi inclus !