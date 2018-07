publié le 29/06/2017 à 18:10

France 2 met les femmes à l'honneur. Alors qu'Anne-Sophie Lapix a été désignée pour présenter la messe du 20 heures dès la rentrée, voilà que Léa Salamé serait en passe d'être seule aux manettes de L'Émission politique.



Selon les informations du Parisien, la direction de France 2 aurait pris la décision de ne pas remplacer David Pujadas, évincé du JT au mois de mai, qui coprésentait le rendez-vous politique avec la journaliste franco-libanaise. Arrivée sur la Deux en 2014 en tant que chroniqueuse dans On n'est pas couché, le talk show de Laurent Ruquier où elle est restée pendant deux saisons, Léa Salamé a rejoint son confrère Pujadas à la présentation de L'Émission politique en septembre 2016, au même moment où la chaîne l'a propulsé à la tête de Stupéfiant!, une émission culturelle diffusée en deuxième partie de soirée.

Les fidèles de L'Émission Politique de France 2 ne devraient pas être trop déboussolés à la rentrée. Le format de l'émission pourrait sensiblement rester le même, hormis quelques exceptions. Si le rendez-vous économique de François Lenglet est bien parti pour être maintenu.



Karim Rissouli pourrait par contre être sur le départ pour se consacrer à C Politique et C Polémique, les deux émissions du dimanche soir de France 5 dont il va désormais assurer seul la présentation. Enfin, selon Télé Loisirs, Charline Vanhoenacker et son billet d'humeur en fin d'émission, c'est terminé. La journaliste ne rempilera pas pour une nouvelle saison à la rentrée.