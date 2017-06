Après 16 ans et plus de 2600 JT, David Pujadas quitte France 2

publié le 08/06/2017 à 17:35

Après 16 ans à la tête du journal de 20h de France 2, David Pujadas présentera son dernier journal ce jeudi 8 juin. Évincé par Delphine Enotte, la présidente de France Télévision, le journaliste a décidé de partir le 8 juin alors qu'il aurait pu rester jusqu'à l'été.



À 52 ans, David Pujadas sera remplacé, à la rentrée, par Anne-Sophie Lapix, présentatrice de l'émission C à vous sur France 5. C'est Julian Bugier, le joker du journaliste, qui assurera l'intérim jusqu'à l'arrivée d'Anne-Sophie Lapix.

David Pujadas a participé à la remontée des audiences du journal télévisé de la chaîne, qui talonne de plus en plus celui de TF1. Cette saison près de 4,9 millions de téléspectateurs ont regardé son journal avec une part d'audience de 20,5%.



Le journaliste a aussi marqué le monde de la télévision en étant à la présentation de soirées électorales et émissions politiques comme Des paroles et des actes et L'émission politique. En 2017, il a présenté avec Léa Salamé, le dernier débat télévisé des onze candidats avant le premier tour de la présidentielle. David Pujadas était à la tête du journal de 20h de France 2 depuis le 3 septembre 2001.