publié le 18/06/2017 à 04:30

Son humour ravageur a fait de lui une personnalité appréciée des Français. Mais sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 17 juin, Michel Boujenah n'a pas le cœur à rire. La raison de son courroux ? Le silence assourdissant des médias au sujet du meurtre de Sarah Halimi. La retraitée juive de 66 ans a été battue à mort début avril à son domicile parisien.



Un déni d'antisémitisme ? "Sur cette affaire-là, c'est sûr, parce que [les médias] ont dit que c'était un déséquilibré alors qu'il a choisi sa victime, l'a torturée et l'a défenestrée. C'était un fou, mais un fou antisémite", assène l'acteur. Un avis partagé par l'avocate de la victime, qui a déclaré dans Le Monde que sa cliente "a été surprise dans son sommeil par un terroriste venu pour la torturer et finir par la défenestrer".

"Je ne comprends pas ce qui se passe avec l'antisémitisme", poursuit le natif de Tunis, en Tunisie. Et Michel Boujenah de s'interroger : "Qu'est ce qu'on a fait de si mal pour être haïs à ce point ?". Si l’humoriste "ne croit pas que l'humanité est si noire que ça", il assure être peiné de devoir parler d'antisémitisme au lieu de faire la promotion du Festival de Ramatuelle (Var) dont il est directeur artistique.