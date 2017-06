publié le 24/06/2017 à 09:45

Le jeu des chaises musicales continue à battre son plein sur le petit écran. Les chaînes de télévision essaient de récupérer les animateurs qui pourront briller chez eux et faire de l'ombre à la concurrence, écartant les personnalités actuellement présentes à l'antenne, alors priées d'aller voir ailleurs.



À France 2 particulièrement, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, fait tomber les têtes et prépare un grand renouveau de la chaîne. David Pujadas s'est ainsi fait remercier, comme Julien Lepers ou Patrick Sabatier avant lui, signant la fin d'une époque. Autre figure incontournable de la Deux, William Leymergie qui a présenté Télématin pendant plus de 30 ans, prépare lui aussi son départ. Mais qui dit départs, dit également nouveaux venus : RTL.fr fait le point sur les nouveaux visages qui seront sur la deuxième chaîne dès la rentrée.

Bürki quitte C8 pour France 2

Ce n'était encore qu'un bruit de couloir, c'est désormais officiel. Après avoir été aux commandes de LaNouvelle Édition pendant deux ans sur la chaîne gratuite du groupe Canal +, Daphné Bürki rejoint la chaîne du service public à la rentrée. La présentatrice animera un nouveau magazine d'après-midi, qui sera annoncé prochainement, a indiqué France 2 dans un communiqué.

Selon quelques rumeurs, la journaliste pourrait présenter son nouveau programme juste après le probable nouveau rendez-vous de témoignage qu'animera quotidiennement Faustine Bollaert, figure de M6 pendant six saisons avec Le Meilleur Pâtissier. Elle pourrait occuper le créneau 14h-15h, attribué cette saison à Frédéric Lopez et ses Mille et une vies.

Leymergie quitte France 2, Bignolas le remplace

Après avoir présenté Télématin pendant 32 ans, William Leymergie quitte le programme, ayant exprimé son désir "de faire valoir ses droits à la retraite", selon un communiqué de France 2. Mais des murmures indiquent que le septuagénaire pourrait rejoindre C8 pour prendre les commandes de la tranche laissée par Daphné Bürki le midi. Ce sera finalement Laurent Bignolas, actuellement aux commandes du 6h infos de France 2, qui reprendra les manettes de l'émission.



Lapix remplace Pujadas

C'était le tremblement de terre médiatique du mois de mai. Après 15 ans à la tête du 20 heures de France 2, David Pujadas s'est fait écarter par la direction de France Télévisions. Le journaliste n'est pas pour autant écarté de l'Émission politique, qu'il présente avec Léa Salamé sur la Deux. Pas sûr que cela suffise pour le faire rester.



Anne-Sophie Lapix prendra la relève, après avoir présenté C à vous sur France 5. Elle est remplacée par Anne-Élizabeth Lemoine. De son côté, David Pujadas serait selon La Vie sur écrans en négociation avec LCI pour reprendre la tranche d'information du soir abandonnée par Yves Calvi, qui rejoint Canal+.

Ruquier à la tête des "Enfants de la télé"

L'émission avait disparu des grilles de TF1 depuis un an et plusieurs animateurs étaient sur les rangs pour la reprendre, sur France 2 cette fois-ci, comme Michel Drucker ou Thomas Thouroude. C'est finalement l'animateur d'On n'est pas couché, dont les audiences sont en baisse, qui a été choisi par France Télévisions. La diffusion de l'émission est prévue le week-end, dimanche soir à 18h, soit avant le nouveau magazine de Laurent Delahousse de 19h à 21h.



Le programme va revenir à la rentrée "dans un format réinventé à base d'actualité artistique et culturelle", avait précisé France 2 en mai dernier. Une nouvelle formule qui séduira peut-être de nouveau les téléspectateurs : pour son dernier numéro en avril 2016, Les enfants de la télé n'avait pas convaincu le public. À l'occasion d'une émission spéciale pour le lancement du film Les Visiteurs 3, le programme n'avait pas dépassé les 14% de part d'audience.