publié le 09/06/2017 à 10:05

David Pujadas a fait ses adieux aux téléspectateurs. Jeudi 9 juin, il a présenté son dernier "JT" sur France 2 après 16 années sur la chaîne. 19h58, le présentateur entre dans le studio du 20 heures d'un pas pressé. Quelques secondes plus tard il est à l'antenne. Pendant ce temps-là, une centaine de journalistes, assistantes, rédacteurs en chefs, Laurent Delahousse, anciens de la chaîne comme les deux ex-présentatrices d'Envoyé Spécial, Guilaine Chenu et Françoise Joly, les parents de David Pujadas, se glissent dans le couloir...



Puis, le journal dérape et se transforme en hommage avec une longue séquence consacrée au journaliste, puis le clap de fin. David Pujadas lit ses adieux à l'antenne : "Je remercie du fond du cœur tous ceux qui sont là, pour beaucoup d'entre eux".... Quand 60 personnes donc pénètrent sur le plateau.

De voir tout le monde réunit comme ça, ça fait chaud au cœur. David Pujadas





Très ému, David Pujadas est debout. Face à lui, ses parents. Hervé Brusini, son ancien rédacteur en chef, leur lance : "C'était un garnement vous pouvez nous le dire !" Et la réponse de la maman : "Oui, c'était un garnement, absolument charmant".

S'en suit une longue séance de photos, on fait la queue pour immortaliser l'instant avec le présentateur. "On se retourne sur le travail accompli mais pas seulement, sur tout ce qu'on a fait ensemble, et vécu, toutes ces années de bonheur, des histoires fortes. De voir tout le monde réunit comme ça, ça fait chaud au cœur", confie le principal intéressé.



Très classe, le journaliste a souhaité bonne route à Anne-Sophie Lapix que les équipes rencontreront dans les jours qui viennent. Elle lui a répondu sur Twitter dans un message : "Merci David Pujadas pour ton élégance et ta bienveillance. Je mesure la chance et l'honneur de reprendre un journal que tu as porté si haut." Le journaliste a lui aussi tweeté un message d'au revoir aux internautes :

Et voilà... C'est la fin. Merci à toutes et à tous pour tout votre soutien, j'espère avoir bien fait mon travail... À bientôt ¿¿ #Pujadas — David Pujadas (@DavidPujudas) 8 juin 2017