publié le 08/06/2017 à 20:45

Clap de fin pour David Pujadas sur France 2. Après 16 ans de présentation du JT sur France 2, le journaliste a tiré sa révérence le 9 juin sur la chaîne, après avoir été évincé par Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions.



Avant de démarrer son journal, David Pujadas a reçu de nombreux soutiens et hommages de la part des grands noms du PAF (Paysage Audiovisuel français) comme Patrick Poivre-D'Arvor, mais aussi Laurence Ferrari et Gilles Bouleau. David Pujadas avait aussi adressé un premier message de remerciement via son Facebook.

Pour cette dernière émission, David Pujadas a reçu les hommages de plusieurs membres de son équipe. Les journalistes de "L'oeil du 20 heures" lui ont adressé un mot pour lui souhaiter bonne route. Nathalie Saint-Cricq et Françoit Lenglet ont retracé sa carrière à l'aide d'images d'archives, en soulignant l'originalité de ses éditions : journaux délocalisés aux quatre coins du monde et interviews avec de grandes personnalités. Depuis les coulisses, ses équipes ont aussi montré des images inédites de ces seize dernières années : photos de réunions, aléas du direct, rencontre avec les téléspectateurs. Déstabilisé, David Pujadas s'est montré très touché par les marques d'affection de ses collègues.

happening classe pour pujadas pic.twitter.com/Zfq691MJsQ — Philou (@philousports) 8 juin 2017

Très ému, le présentateur a bien sûr adressé un mot à son équipe et à ses téléspectateurs, remerciant ces derniers de leur fidélité pendant ces seize années. "J'avais prévu de vous dire quelques mots. C'est le dernier journal que j'ai prévu de vous présenter, ce n'est pas mon choix. J'ai un vrai sentiment de gratitude pour ce qui a été une grande aventure intellectuelle et civique à vos cotés. Nous avons fait le choix d'un journalisme recentré sur l'essentiel : le monde, la politique, l'économie, un journalisme de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas comment il faut penser. Un journalisme qui offre plus : expertise, enquête, grands reportages et impertinence, sans démagogie. Le travail a été énorme. Je remercie ce soir du fond du cœur tout ceux qui sont là, vous en connaissez beaucoup".



Le journaliste a été salué par un tonnerre d'applaudissements de la part de ses collègues : "Cela a été un immense honneur de vous accompagner. J'exprime ma reconnaissance à tout ceux qui ont cru en moi. Je souhaite bonne chance et bonne route à Anne-Sophie Lapix. Je suis sure que son talent et sa personnalité sauront s'accorder avec cette équipe". C'est avec un grand sourire aux lèvres, entouré de son équipe, que David Pujadas a rendu l'antenne de France 2 pour la dernière fois.