publié le 19/05/2017 à 15:34

L'annonce de son éviction du 20 heures a provoqué une onde de choc au sein de la rédaction de France 2, mais pas seulement. David Pujadas, à la tête du journal télévisé de la chaîne publique depuis 16 ans a appris la nouvelle mercredi 17 mai, de la bouche de Delphine Ernotte, la présidente du groupe France Télévisions. "Le '20 heures' a besoin de renouvellement et d'une nouvelle incarnation", s'est-elle justifiée.



Depuis l'annonce de sa mise à l'écart, les hommages se succèdent. Dernier en date, celui de Léa Salamé, qui l'a accompagné pendant toute la campagne présidentielle aux commandes de L'émission politique. Lors du dernier numéro, diffusé en direct jeudi 18 mai, la journaliste a tenu à saluer son collègue. "Je voulais vous dire mon plaisir une nouvelle fois d'avoir préparé et présenté cette émission politique qui a rythmé toute l'élection présidentielle avec vous et vous redire mon estime pour le professionnel que vous êtes et mon amitié pour l'homme que vous êtes".

Visiblement ému mais toujours professionnel, David Pujadas lui a touché la main avant de la remercier et de rendre l'antenne. Quelques minutes plus tôt, c'est Gilles Bouleau, à la tête du 20 heures de TF1 qui lui a adressé quelques mots à la fin de son journal. Le présentateur a eu "une pensée pour David Pujadas, concurrent, ami et remarquable journaliste".

Autre figure de la première chaîne à lui avoir apporté son soutien : Patrick Poivre d'Arvor. Lui aussi avait appris son éviction et son remplacement par Laurence Ferrari de façon assez brutale. Sur Twitter, celui qui officie désormais sur Cnews a lui aussi eu "une pensée amicale" pour David Pujadas, avec lequel il "partagé de belles aventures".

Une pensée amicale pour David Pujadas avec lequel j'ai partagé de belles aventures. Solidarité en ces temps délicats où une page se tourne. — Poivre d'Arvor (@PPDA) 17 mai 2017

Quelques heures après l'annonce de son éviction, au nom de l'équipe du journal de 13 heures de France 2, la présentatrice Marie-Sophie Lacarrau a été la première à s'exprimer. Elle a conclut son journal par ces quelques mots : "À 20 heures, comme tous les soirs en semaine depuis 16 ans, vous retrouverez David Pujadas. Permettez-moi de lui apporter, devant vous, tout mon soutien et toute mon amitié. Je parle en mon nom, en celui de toute l'équipe du 13 heures et bien sûr, de l'ensemble de la rédaction".

À la fin du journal de 13 heures, Marie-Sophie Lacarrau a apporté son soutien à David Pujadas suite à l’annonce de son éviction. #Quotidien pic.twitter.com/YBi3yXq5yT — Quotidien (@Qofficiel) 17 mai 2017

Mais le journaliste peut aussi compter sur le soutien du public, qui était d'ailleurs de plus en plus nombreux à le suivre chaque soir, comme s'en était félicité le principal intéressé sur le plateau de l'émission C à Vous, présentée par sa probable remplaçante, Anne-Sophie Lapix. Afin de lui témoigner leur reconnaissance, les spectateurs de L'émission politique lui ont rendu un hommage appuyé juste avant le début de l'émission, comme le montren ces images diffusées sur Twitter par Agnès Vahramian, la directrice adjointe de la rédaction de France 2.

Exclu coulisses l Émission Politique . Hommage du public à David Pujadas avant l émission ....#pujadas#france2 pic.twitter.com/1SoK3WxqwZ — Agnès vahramian (@AgnesVahramian) 19 mai 2017