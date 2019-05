publié le 21/05/2019 à 12:11

Plus de peur que de mal. Au cours d'un dîner organisé par le joaillier Chopard en parallèle du Festival de Cannes, Elle Fanning a été victime d'un malaise lundi 20 mai 2019. L'actrice de 21 ans, membre du jury présidé par le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu, a rassuré ses fans plus tard dans la soirée.



D'après le magazine américain Variety, alors que le directeur du Festival Thierry Frémaux présentait l'acteur François Civil (Le Chant du loup) devant les convives sur la scène du "Trophée Chopard", l'interprète d'Aurore dans les deux volets de Maléfique, s'est évanouie et a chuté de sa chaise. À ses côtés, sa sœur, Dakota Fanning - en compétition pour Once Upon A Time... In Hollywood de Quentin Tarantino - l'a aidée avant que les secours arrivent. Les acteurs Colin Firth et Marion Cotillard étaient également présents pour la soutenir.

Quelques heures après la soirée, Elle Fanning a posté une photo d'elle sur sa page Instagram, le pouce levé et le sourire aux lèvres. En légende, un message se voulant rassurant pour dédramatiser la situation : "Oops, j'ai eu un malaise ce soir dans ma robe de bal de promo Prada des années 1950 mais tout va bien !!"