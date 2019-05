publié le 20/05/2019 à 10:21

En cette fin de première semaine cannoise, dimanche 19 mai 2019, la Croisette a récompensé l'acteur français de 83 ans, Alain Delon. Ce géant du cinéma a reçu son premier prix à Cannes, la Palme d'honneur. Côté compétition, deux films ont été présentés : Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma et Une vie cachée de Terrence Mallick.



Sept fois en compétition mais jamais récompensé, Alain Delon était à l'honneur de ce sixième jour de compétition du 72e Festival de Cannes, malgré une pétition et des protestations d'associations féministes. Après une masterclass devant une salle comble et un bain de foule dans la rue, le monstre sacré du 7e art a finalement monté les marches du célèbre tapis rouge, accompagnée de sa fille cadette Anouchka.

Et c'est elle, âgée de 28 ans, qui a remis la prestigieuse récompense à son père, en larmes, sur la scène du Palais des Festivals. "Il y a longtemps que je n'ai pas autant chialé", a avoué l'acteur de 83 ans.

Céline Sciamma et Terrence Malick en compétition

Céline Sciama, à qui l'on doit notamment La Naissance des pieuvres ou encore Tomboy, est en compétition avec Portrait de la jeune fille en feu avec Adèle Haenel. Si la réalisatrice a déjà présenté trois de ses films à Cannes, c'est pourtant la première fois qu'elle concourt dans la compétition officielle. L'histoire se déroule à la fin du 18e siècle : Héloïse sort du couvent pour être mariée contre son gré. Alors qu'elle refuse d'être peinte pour son futur époux, sa dame de compagnie a pour mission de la dessiner en cachette. Entre séduction et secrets, une relation étrange va se nouer.



Primé à Cannes en 2011 pour le poétique The Tree of Life, Terrence Malick revient avec son onzième film, Une Vie cachée. Le film fait également un bond dans le passé, dans l'Allemagne nazie. Un paysan autrichien, interprété par August Diehl, refuse de prêter allégeance à Hitler. Sa rébellion lui sera durement reprochée et il en payera le prix avec sa famille.

> "Portrait de la jeune fille en feu", Céline Sciamma (Extrait) Date : 20/05/2019