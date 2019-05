Festival de Cannes 2019 : amis de longue date, Jean Dujardin, Marion Cotillard et Gilles Lellouche sont venus ensemble sur la croisette

Après six jours intenses en cinéma, des zombies de Jim Jarmusch aux vieux démons de Pedro Almodovar, la compétition continue son petit bonhomme de chemin avec deux autres films. Le Jeune Ahmed des belges Jean-Pierre et Luc Dardenne et Frankie de l'Américain Ira Sachs.



À l'image de leur concurrent, le cinéaste Ken Loach, qui compte 14 films en compétition à son actif, le duo fraternel est un habitué de la Croisette. Avec Le Jeune Ahmed (le 22 mai 2019 au cinéma) les frères Dardenne en sont à leur huitième nomination - toutes à la suite - au Festival de Cannes. Ces explorateurs de la société française s'attaquent à un sujet délicat : la radicalisation religieuse. Ils dressent le portrait glaçant d'un adolescent instrumentalisé par son imam.

"On a fait un film qui essaye de prendre la mesure de ce qu'est la radicalisation religieuse, on n'a pas cherché à trouver les raisons pour lesquelles il [Ahmed] est radicalisé", a expliqué Luc Dardenne au micro de RTL avant d'ajouter : "On fait du cinéma, on n'écrit pas un livre de psychologie sociale sur le radicalisme".

La Croisette s'est ensuite envolée vers le Portugal avec l'Américain Ira Sachs et son actrice principale : Isabelle Huppert. Dans le très international Frankie, en salles le 28 août 2019, une célèbre actrice française, se sentant gravement malade, décide de partir en vacances avec ses proches - son fils est notamment joué par Jérémie Renier - dans une villa située à Sintra.

