Festival de Cannes 2019 : l'actrice américaine et membre du jury Elle Fanning débarque sous le feu des projecteurs

publié le 15/05/2019 à 20:15

Deuxième journée sous le soleil de la Croisette. La 72e édition du Festival de Cannes a officiellement démarré le 14 mai et se tiendra jusqu'au 25 mai 2019. Au cours de la soirée, deux films sont projetés : Les Misérables du français Ladj Ly et Bacurau des brésiliens Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles.



Diffusé en première partie de soirée, Les Misérables est un premier long-métrage pour Ladj Ly qui explore la thématique délicate des violences policières. Il retrace les coulisses de la brigade anti-criminalité à travers le personnage de Pento, un policier qui, soumis à la pression, commet une bavure.

Autre thème, autre pays. Le second film, Bacurau, présenté situe son intrigue dans un temps différent où un village ancestral disparaît étrangement de la carte. Suspense et absurdité garantis au côté de ces villageois. Pour rappel, on doit notamment à Kleber Mendonça Filho, le fascinant Aquarius, triplement nommé à Cannes en 2016.

> "Bacurau" - Bande-annonce