Brad Pitt serrant la main d'Al Pacino sous les yeux de Leonardo DiCaprio dans le prochain film de Quentin Tarantino, "Once Upon A Time... In Hollywood"

publié le 19/03/2019 à 16:13

Retour en 1969 avec ses pattes d'eph' et son funk coloré. Le prochain film de Quentin Tarantino, Once Upon A Time In... Hollywood ne sortira que dans quelques mois mais les premiers éléments sont déjà connus. Une des affiches a été dévoilée lundi 18 mars 2018, l'occasion de faire un point sur le neuvième film (en solo) d'un des géants du cinéma américain.



Dans une déclaration, Quentin Tarantino a déclaré avoir travaillé sur le script pendant cinq ans : "Je suis très excité de raconter l'histoire d'un Los Angeles et d'un Hollywood qui n'existent plus". Afin de réunir le duo de rêve constitué de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, le réalisateur de Pulp Fiction a obtenu un budget colossal, sans doute l'un des plus importants de 2019 selon le médias britannique Independent, entre 95 et 100 millions de dollars.





Le film, dont la trame se situe donc dans les années 60, fera référence (sans être l'intrigue principale) au terrible gourou/serial-killer Charles Manson et à l'assassinat sanglant de Sharon Tate (ancienne femme de Roman Polanski). Le 9 août 1969, l'actrice est assassinée par des membres de la secte alors qu'elle était enceinte de huit mois.

Probablement le film le plus proche de 'Pulp Fiction' Quentin Tarantino Partager la citation





Autre révélation du réalisateur, Once Upon A Time In... Hollywood se situera dans la lignée de son film culte de 1994 : "Ce sera probablement le film le plus proche de Pulp Fiction", a-t-il déclaré, suggérant au passage la possibilité d'une trame "tapisserie" aussi bouleversée mais également, une ironie à toute épreuve.

Pour le moment, aucune bande-annonce n'a encore été dévoilée mais les stars à l'affiche comme Leonardo DiCaprio ou Margot Robbie (les deux partageaient déjà l'affiche du Loup de Wall Street de Martin Scorsese) dévoilent sur leurs réseaux sociaux les premiers visuels depuis quelques mois déjà, histoire de nous faire patienter avant l'été 2019. La Harley Quinn de Suicide Squad interprétera Sharon Tate.

Un casting impressionnant

Outre les trois acteurs cités précédemment, le casting est plutôt impressionnant. On retrouvera notamment Al Pacino dans le rôle de Marvin Schwarz, l'agent de Rick Dalton interprété par Leonardo DiCaprio. Également à l'affiche, le héros de l'odyssée Into the Wild, Emile Hirsh dans la peau d'un coiffeur de stars, tués dans la maison de Sharon Tate. Et ce sera notamment la dernière apparition pour Luke Perry, décédé le 4 mars 2019.



La sortie de Once Upon A Time In... Hollywood est annoncée en France pour le 14 août 2019. À noter que ce sera la deuxième collaboration entre le réalisateur et Brad Pitt qui avait joué dans Inglorious Basterds le lieutenant Raine. De même pour Leonardo DiCaprio qui avait été embauché pour le machiavélique Calvin Candie dans l'épopée sudiste Django Unchained (2013).

Une des nouvelles affiches de "Once Upon A Time In... Hollywood"