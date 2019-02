publié le 20/02/2019 à 10:22

Dans les salles mercredi 20 février 2019, Le Chant du loup, un premier long-métrage pour Antonin Baudry. Le réalisateur a imaginé un thriller sous-marin au cœur de la dissuasion nucléaire française. Un suspens aquatique et humain haletant durant une crise pouvant mener à la guerre totale.



Une des forces du Chant du loup, c'est cette impression pour le spectateur d'être au cœur de l'action, une plongée auprès des équipages des sous-marins menés, entre autres, par Mathieu Kassovitz, Reda Kateb et François Civil. Pour cela, Antonin Baudry a misé sur la réalité en tournant de nombreuses scènes in situ et également sur des reconstitutions très fidèles.

"J'ai pris la décision de faire les décors à l'échelle 1, rien n'est agrandi par rapport à la vie d'un vrai sous-marin, ce qui pose des contraintes pour ma caméra", détaille le cinéaste avant d'ajouter : "Mais de cette contrainte naît une force, le décor nous a remercié en nous donnant son âme."

"Grâce à Dieu", de François Ozon

L'autre sortie française importante, c'est Grâce à Dieu de François Ozon, présent sur RTL, quelques heures avant la décision du tribunal. La défense du prêtre Bernard Preynat mis en cause dans le film et mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs dans la réalité, avait demandé le report de la sortie du film. Une décision rejetée par la justice.



Cette histoire reprend celle de trois hommes disant avoir subi des abus sexuels de la part du prêtre lyonnais, Bernard Preynat, pendant leur enfance. Adultes, ils ont créé l'association "La parole libérée" pour permettre à d'autres victimes présumées de parler. Film intense, utile et nécessaire qui sera bien dans les salles obscures.

François Ozon (gauche) et Melvil Poupaud sur le tournage de "Grâce à Dieu" Crédit : Mars Films

"Black Snake - la légende du serpent noir"

Black snake - la légende du serpent noir de Thomas N'Gijol est une sorte de pastiche des films américains de la "blackspoitation" dans les années 70, un courant culturel qui revalorisait les acteurs afro-américains. C'est l'histoire d'un Français d'origine africaine, lâche et mythomane, qui va devenir un super-héros après avoir été mordu par un serpent.



Problème, Black Snake n'a pas très bon fond et une conception assez particulière du boulot de super-héros. C'est peu drôle et très vulgaire. Une seule vraie idée vient remonter le niveau : montrer les relations complexes entre la France et l'Afrique dans les années 70 à l'image du personnage génial incarné par Édouard Baer, un représentant de l'Élysée auprès du dictateur local.

Thomas N'Gijol dans son film "Black snake, la légende du serpent noir" Crédit : Jabulile Pearl Hlanze

"La chute de l'empire américain"

Le déclin de l'empire américain, Les invasions barbares, Jésus de Montréal... Autant de classiques des années 80 à 2000, chroniques sentimentalo-sociales, acides, crues et émouvantes. On retrouve cette veine dans La chute de l'empire américain, dans lequel le réalisateur Denys Arcand s'attaque au thriller à travers le portrait d'un honnête livreur de colis qui va se retrouver avec un énorme magot abandonné par des braqueurs.



Que faire de l'argent ? Pierre-Paul, le personnage principal, va choisir de le mettre au service des plus démunis. Un Robin des bois qui utilise cependant les règles des truands de la finance, tombant au passage amoureux d'une sublime escort girl. "Il veut s'en servir pour faire le bien mais d'après lui, un bien qui serait efficace, ce n'est pas faire un chèque à la Croix Rouge déductible de nos impôts", explique avec malice Denys Arcand.

"La chute de l'empire américain", de Denys Arcand Crédit : Jour2fête

"Destroyer", "La grande aventure Lego 2"

Si vous aimez les performances d'actrices, ne ratez pas Nicole Kidman dans Destroyer de Karyn Kusama (Masters of Sex): elle y joue le rôle d'une détective californienne à la dérive devant se replonger dans l'enquête qui lui a fait tant de mal. Un thriller très bien fait mais aux effets trop soulignés, notamment la transformation physique de l'actrice australienne, qui ne convainc pas vraiment.

Nicole Kidman dans "Destroyer" de Karyn Kusama Crédit : 2018 Concorde Filmverleih GmbH

Autre sortie peu convaincante, le film d'animation La grande aventure Lego 2. Tout comme le premier volet, il laisse également de marbre, les petits jouets en plastiques ayant définitivement un charisme de petit jouet en plastique !