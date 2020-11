publié le 27/11/2020 à 12:08

Si le prince Charles était dépeint comme une victime dans les premières saisons de la série The Crown, accablé par son père et l'institution, la saison 4 n'est pas aussi tendre avec le prince héritier de la couronne britannique.

La nouvelle saison de la série de Netflix s'intéresse à la rencontre entre le jeune prince Charles et Diana Spencer alors que l'héritier est toujours follement amoureux d'une certaine Camilla Parker Bowles. Ce triangle amoureux prend toute la lumière dans cette saison 4 et est l'un des moteurs des souffrances intimes endurées par celle qui deviendra Lady Di. De quoi écorner l'image du prince et de la duchesse de Cornouialles auprès des téléspectateurs qui ne connaissaient pas déjà cette histoire derrière le conte de fée de façade.

Devant la résurgence de critiques, les responsables des réseaux sociaux du couple ont pris la décision de restreindre les réponses et commentaires que les internautes seraient susceptibles d'envoyer au compte @ClarenceHouse qui centralise la communication de Charles et Camilla. Si la famille royale explique ne pas regarder la série et se retient de faire des commentaires à son sujet, l'institution doit gérer ce nouveau coup de projecteur à double tranchant sur la famille.

"Le prince Charles et Camilla Parker Bowles sont dépeints de manière peu flatteuse dans cette nouvelle saison, explique avec sévérité une source du Daily Mail, mais au moins dans les programmes de télé-réalité comme The Only Way Is Essex, ils admettent que certaines scènes sont inventées pour les besoins du divertissement". Réalité ou fiction, The Crown reste malgré tout une série qui ne lésine pas sur les recherches pour recréer ses scènes. La comparaison avec ce programme de télé-réalité particulièrement trash est certainement injuste. Diana, elle-même, avait expliqué lors d'une célèbre interview qu'ils étaient "trois dans ce mariage", une situation qui a handicapé le couple dès le départ...