Eurovision Junior : qui est Valentina, qui a offert la victoire à la France ?

publié le 30/11/2020 à 10:11

À 11 ans, Valentina vient de remporter un sacré prix : celui de l'Eurovision Junior dans la soirée du 29 novembre dernier, offrant ainsi sa première récompense à la France. Son titre J'imagine a séduit le jury et a pu creuser l'écart face au Kazakhstan et à l'Espagne.

"En tant que représentante de la France et ambassadrice de l’Unicef , j’aimerais vraiment dédier cette victoire à tous les artistes de France et au monde du spectacle en cette période si compliquée", a déclaré Valentina à Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, sur le plateau de Vivement Dimanche.

Depuis "toute petite, Valentina, originaire de Rennes, rêve de devenir chanteuse. Dans les colonnes d'Actu Rennes, elle révèle d'ailleurs qu'elle berce depuis son enfance dans ce milieu. Sa mère lui chantait des musiques italiennes, pour l'endormir : "Tout petite, je chantais Anna Tatangelo et Laura Pausini", confie-t-elle.

Une passion épaulée par ses parents qui l'ont aidée dans chaque étape de sa carrière. Valentina a démarré son rêve en participant à la saison 4 de The Voice Kids en 2017. Elle a alors 7 ans. Valentina n'est pas retenue par les coachs Jenifer, Matt Pokora et Patrick Fiori, mais elle rencontre deux autres candidats : Ilyana et Dylan, membres des Kids United Nouvelle Génération, qu'elle intègre un an plus tard.

> Tra te e il mare - Laura Pausini | Valentina | The Voice Kids France 2017 | Blind Audition

En mars 2021, Valentina partira en tournée avec les Kids United Nouvelle Génération. Le groupe est d'ailleurs engagé avec l'Unicef et l'Onu pour les droits de l'enfance. Ils ont ainsi réalisé le titre Take A Stand, sorti plus tôt dans le mois de novembre 2020, qui veut combattre le travail des enfants dans le monde.

C’est la #JournéeMondialedelEnfance.



Le groupe français @WeAreKidsUnited a prêté sa voix à la campagne de l’@OITinfo visant à éliminer le travail des enfants https://t.co/135cRUeJpH



Découvrez leur chanson 🎵 « Take A Stand ».@UNICEF_france@ONU_France pic.twitter.com/Eh04ojf3UH — ONU Info (@ONUinfo) November 20, 2020