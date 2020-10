publié le 10/10/2020 à 12:30

Ce samedi matin, Patrick Fiori était l'invité d'Éric Dussart et Jade sur RTL, à l'occasion de la sortie de son nouvel album studio intitulé Un air de famille.

Pendant l'émission, Patrick Fiori est notamment revenu sur sa participation à Tout le monde en parle de Thierry Ardisson en 2001. A l'époque, le présentateur lui avait posé des questions plutôt intimes dans le cadre d'une de ses interviews à thème. Le chanteur avait alors donné des réponses très cashs : "Ce genre d'émission, c'est le ton, donc on joue le jeu ou on le joue pas. Je savais très bien qu'Ardisson avait besoin d'une réponse à ce moment-là, et que de toute façon j'allais me faire percuter à un moment ou à un autre", explique-t-il.

Patrick Fiori confie ensuite que les deux hommes s'étaient entretenus la veille dans un hôtel pour parler de l'interview à venir. Le chanteur avait demandé à Thierry Ardisson d'être soft dans ses questions : "Je lui avais dit 'Attention, je ne suis pas prêt pour certaines choses alors entends-le'". En vain. Selon l'interprète de Que tu reviennes, le présentateur n'a pas tenu sa promesse : "A partir de là, je me suis dit que je n'irai plus jamais", affirme-t-il.

L'artiste précise tout de même qu'il n'en veut pas à Thierry Ardisson : "C'est un grand journaliste (...) il a fait beaucoup de belles choses. Il n'a pas tenu sa parole, alors je ne lui en veux pas, mais ça m'a un peu blessé. Sinon le programme était top, les gens étaient supers, mais je pense que je n'avais pas ma place dans cette émission-là. Et peut-être qu'à l'époque la maison de disque aussi ne m'avait pas super bien prévenu (...) Je devais être très fatigué et j'ai du dire des conneries. Mais bon, c'est la vie, il faut bien que jeunesse se passe", dit-il finalement avec le sourire. Pour autant, même 20 ans après, Patrick Fiori campe sur ses positions. On ne le reverra donc pas de si tôt dans une émission présentée par Thierry Ardisson.

Ce matin, Patrick Fiori a également évoqué les nouveautés à découvrir dans l'édition anniversaire de The Voice l'an prochain, sa possible candidature à l'Eurovision 23 ans après sa première participation. Le chanteur s'est aussi confié avec humour sur ses TOC. Enfin, il est revenu sur son unique participation à Fort Boyard, dont il gardé un souvenir particulier, ainsi que le jour où il a donné un concert dans un cimetière en Corse...

Philippe Etchebest était aussi présent aujourd'hui. Il en a profité pour donner son avis sur les nouvelles mesures gouvernementales liées à la Covid-19 concernant les restaurateurs. Le chef a révélé son secret pour garder la ligne et s'est également confié sur l'émission qu'il refuserait de présenter.

Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer !



Ce matin, Benjamin Helfer vous recommande Capitaine Marleau ! En effet, Corinne Masiero reprend du service sur France 3. Un inédit va être diffusé le 13 octobre prochain à 21 heures. Ce 21e épisode de la collection, toujours réalisé par Josée Dayan, a été tourné dans les Vosges en février dernier.



Côté casting, Corinne Masiero donnera notamment la réplique à Sylvie Testud, Christophe Lambert ou encore Steevy Boulay.



L'histoire : "Vedette d’un spectacle sur glace, Salomé Revel (Sylvie Testud) voit approcher avec angoisse la fin de sa carrière de patineuse. Lors d’une répétition, elle se blesse, ce qui permet à sa jeune rivale Lucie Engelberg de la supplanter. Quelques heures plus tard, Lucie est retrouvée morte, victime de coups violents. Salomé fait figure de suspecte idéale, mais la capitaine Marleau se doute que l’affaire est plus compliquée qu’il n’y paraît. Des secrets de famille se cachent derrière les rivalités professionnelles."





Les coulisses de la télé

Enfin, RTL vous emmène également dans les coulisses de la télévision avec Germain Sastre et en partenariat avec Télé Loisirs !



Au menu ce matin :

- JoeyStarr va bientôt jouer un prof de collège dans une série de TF1. Vrai ou faux ?

- Après de nombreuses protestations, il n’y aura plus de tigres dans Fort Boyard l’an prochain. Ils seront remplacés par des figurants déguisés en tigres. Info ou intox ?



Réponses en vidéo ci-dessus...