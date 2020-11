Le meilleur de Laurent Gerra du 15 novembre 2020 avec Roselyne Bachelot

publié le 15/11/2020 à 08:35

Le secteur culturel fait partie des secteurs les plus impactés par le nouveau confinement, rappelle Jade. Et pour en parler, qui de mieux placer que Roselyne Bachelot, pharmacienne, ex-ministre de la Santé, devenue ministre de la Culture. "Parlez moins fort ! Si on sait que je suis là, on va encore me coller un dossier épineux sur le dos, réagit l'ancienne sociétaire des Grosses Têtes, et moi, je suis au bout du rouleau..."

Alors que Jade trouve que Roselyne Bachelot a "l'air un peu fatiguée", la ministre confie que lorsqu'elle a accepté la Culture, "l'épidémie était passée". "Je me suis dit que ce serait tranquille comme planque : piquer un petit roupillon à l'opéra, distribuer quelques médailles, inaugurer avec des petits fours, et surtout, rencontrer des acteurs", confie-t-elle.

"Et ce n'est pas le cas...", souligne Jade. "Mais non, mais non, répond Roselyne Bachelot. Les seuls acteurs que je rencontre, ce sont les acteurs de la culture qui veulent me taxer de l'argent : des libraires à col roulé qui sentent la pipe, des 'punks à chien' cracheurs de feu, des intermittent à bonnet péruvien, des comédiennes engagées qui postillonnent, des animateurs socio-culturels qui lisent Télérama, des cinéastes sans spectateur..."