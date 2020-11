James Blunt : découvrez sa reprise de "Breakfast in America" de Supertramp

publié le 30/11/2020 à 08:00

Allons faire un tour dans un album de l’anglais James Blunt. Il y a 15 ans on découvrait cet ancien militaire devenu chanteur, avec le titre You’re beautiful. Le disque qui nous intéresse était sorti 3 ans après, il s’appelle All the Lost Souls, c’est l’album souvenir de sa tournée 2008.

Et un soir de cette tournée, sur la scène de la salle londonienne Hammersmith Apollo, James Blunt s’était lancé dans un hommage inédit à un groupe anglais qui a marqué son enfance et qui avait d’ailleurs joué sur cette même scène dans les années 70. Il s’agit du groupe Supertramp, et James Blunt avait choisi d’interpréter le morceau titre de l’album culte Breakfast in America, chef-d’œuvre de l’après-Beatles, paru en 1979.

La guitare a remplacé la clarinette dans cette version signée James Blunt, plus musclée et plus électrique que le Breakfast in America d’origine.

> Breakfast in America (Live)

Pour la petite histoire, le chanteur du groupe Supertramp, Roger Hodgson, auteur-compositeur de cette chanson, avait confié à RTL qu’il avait écrit ce morceau 12 avant de l’enregistrer avec le groupe. Il avait 18 ans, il était en Angleterre, et tout simplement il rêvait d’aller en Californie, les Beatles y étaient arrivés, il se disait : 'Pourquoi pas moi ?', et il en rêvait. Il a donc mis tout son désir d’Amérique dans les paroles, voilà comment est né Breakfast in America, et il avait aussi confié qu’il avait mis un peu moins d’une heure pour écrire la chanson, paroles et musique.