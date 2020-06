Eurovision 2021 : pourquoi Tom Leeb ne représentera pas la France

publié le 22/06/2020 à 04:23

Tom Leeb ne participera pas à l'Eurovision 2021. Le chanteur qui devait représenter la France pour l'édition 2020, annulée pour cause de Coronavirus, a décidé que "sa chance était passée" et ne sera pas le candidat français pour la prochaine édition, à Rotterdam le 22 mai 2021.

Contacté par La Parisien, la directrice des divertissements de France 2, Alexandra Redde-Amiel, a expliqué que "d'un commun accord, nous avons décidé de ne pas repartir ensemble l'an prochain. Tom a un planning très chargé et nous voulons faire vivre la marque Eurovision". Pour faire vivre la marque donc et continuer à parler de l'Eurovision, la chaîne va lancer "une sélection publique et un appel à candidatures dès le 29 juin", explique t-elle au Parisien, pour élire "lors d'une grande émission", celui ou celle qui représentera la France à Rotterdam.

L'annulation de l'édition 2020 aura donc eu raison de la participation de Tom Leeb, qui devait chanter son titre The Best In Me. "C'est comme un dîner annulé. L'Eurovision était un bonus dans mon parcours, une sublime opportunité qui tombait à pic cette année. Mais ma chance est passée", explique l’intéressé au quotidien.