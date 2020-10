Covid-19 : la chanteuse Jenifer "très triste" du résultat de son test

publié le 09/10/2020 à 12:08

C'est un message que Jenifer a sûrement écrit le cœur lourd. Sur Twitter, la chanteuse et coach de l'émission de The Voice Kids a révélé qu'elle a contracté le coronavirus, dans un texte publié le 9 octobre 2020.

Jenifer a commencé à avoir des symptômes le 8 octobre dernier, ce qui l'a poussée à s'isoler dans sa loge lors du tournage de The Voice Kids et de réaliser des visioconférences. "Après avoir réalisé un test avec les médecins présents, les résultats sont tombés et je suis très triste de vous annoncer que je ne pourrai être présente demain sur le plateau avec mes amis coachs et nos petits grands finalistes", détaille l'interprète de Ma Révolution.

"Mais, je ne lâche pas Lissandro et Sarah. Ils seront soutenus par l'équipe et les autres coachs. Je continuerai à distance à les suivre et demain j'interviendrai aussi de la maison, afin de les accompagner pour cette grande finale !", précise encore la coach.