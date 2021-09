EN DIRECT - Mort de Belmondo : suivez les hommages au comédien rendus sur RTL

"Bébel" n'est plus. L'un des plus grands acteurs du cinéma français s'est éteint ce lundi 6 septembre à l'âge de 88 ans, provoquant une onde de choc dans le monde du cinéma. "Il était très fatigué depuis quelque temps", a précisé son avocat, Me Michel Godest en annonçant son décès.

De Michel Boujenah à Alain Delon, en passant par des metteurs en scène comme Bertrand Blier, nombreux se sont succédés au micro de RTL ce lundi pour exprimer leur chagrin, mais aussi rendre hommage à un immense acteur. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot, invitée elle aussi à réagir à la mort de "Bébel" sur RTL, a annoncé qu'un "hommage lui sera rendu, le président de la République en fixera les contours. Je crois que tous les Français se reconnaitront dans cet hommage".

Ce mardi matin encore, RTL consacre sa matinale à de nombreux hommages à "Bébel", dont la carrière hors norme, commencée sur les planches l'a mené aux sommets du box-office français, avec 130 millions de spectateurs cumulés au cinéma.

Suivez les hommages rendus à Belmondo

06h23 - Le maire de Villerville (Calvados), où a été tourné Un singe en hiver, confie son émotion sur RTL. Il se souvient de "ses yeux d'enfants" lors du tournage du film avec Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin. Michel Marescot avait 6 ans à l'époque. "Le film fait partie de l'ADN du village", assure l'édile.



06h15 - Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct. Ce matin RTL consacre une grande partie de ses émissions à Jean-Paul Belmondo, sa vie, et son oeuvre.