Mort de Jean-Paul Belmondo : "Pas un acteur mais un personnage", selon Vladimir Cosma

Les hommages se succèdent pour saluer la mémoire de Jean-Paul Belmondo décédé ce lundi 6 septembre à l’âge de 88 ans. Sur l’antenne de RTL, le compositeur, violoniste et chef d’orchestre Vladimir Cosma partage sa "grande admiration" pour ce monument du cinéma français.

Selon le musicien franco-roumain, "Belmondo n’était pas un acteur mais un personnage. Il jouait dans les films son propre rôle". Vladimir Cosma confie sur RTL qu’il ne travaillait pas de la même façon sur un long-métrage mettant en scène "Bebel" que sur les autres films.

"Il y a très peu d’acteurs qui ont cette personnalité qui vous inspire et vous font écrire de la musique pour eux et pas pour le rôle qu’ils interprètent, confie Vladimir Cosma. Belmondo faisait partie de ceux-là."

Et d’ajouter : "Quand j’écris la musique de L’As des as (1982) ou la musique de L’Animal (1977), j'écris pour Belmondo et pas forcément pour le personnage du film". Vladmir Cosma souligne enfin que dans ses films, Belmondo refusait les doublures pour tourner les cascades. "Il essayait de faire tant que possible tout lui-même". C’est aussi cela qui a fait de lui un "personnage exceptionnel".