Mort de Jean-Paul Belmondo : "J'attends de mourir pour pas m'emmerder seul", confie Delon

Le monde du cinéma est en deuil. Ce samedi 6 septembre, Jean-Paul Belmondo, monstre sacré du cinéma français, est décédé à l'âge de 88 ans. Les hommages à l'acteur se multiplient, de ceux qui l'ont côtoyé, dans la vie ou à l'écran. "J'attends moi-même de mourir pour pas m'emmerder tout seul", a confié Alain Delon sur RTL.

"Je vais essayer de m'accrocher pour ne pas faire la même chose dans 5 heures. Remarquez, ça serait pas mal si on partait les deux ensemble. C'est une partie de ma vie, on a débuté ensemble il y a 60 ans", raconte-t-il ce lundi sur Cnews. "On s'est rencontré sur Faibles Femmes, je n'étais pas plus que lui, il n'était pas plus que moi", a-t-il ajouté.

Les deux hommes avaient partagé l'affiche de nombreux films, comme Sois belle et tais-toi, Borsalino, 1 chance sur 2, Les Acteurs, Paris brûle-t-il ?.