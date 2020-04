Elizabeth II fête ses 94 ans : 5 anecdotes à savoir sur la reine

publié le 21/04/2020 à 13:15

C'est un anniversaire un peu particulier que ce 21 avril au Royaume Uni. La reine Elizabeth II a 94 ans ce mardi. Et comme le veut la tradition, cet anniversaire devait être célébré par des tir de coups de canon depuis Hyde Park, la Tour de Londres et le parc de Windsor.

Mais crise du coronavirus oblige, la monarque a annoncé se priver des traditionnelles salves d'honneur, qu'elle juge "inappropriées", alors que la pandémie a fait plus de 16.500 morts dans le royaume. Le palais de Buckingham a également indiqué que la parade militaire du "Salut aux couleurs", organisée chaque année en juin pour célébrer officiellement l'anniversaire de la reine ne se tiendrait pas cette année.

Elizabeth II s'est retirée avec son époux, le prince Philip, âgé de 98 ans, au château de Windsor. Le couple royal fait partie de la population à risque face au coronavirus. Lors d'une intervention télévisée historique diffusée pendant le week-end de Pâques, la reine a appelé ses sujets à la résilience. "Des jours meilleurs viendront", assurait-elle alors dans un message résolument optimiste.

En attendant, RTL vous propose de (re)découvrir 5 anecdotes sur Elizabeth II.

1. Une longévité record au Royaume-Uni

Devenue reine à la mort de son père, le roi George VI le 6 février 1952 Elizabeth II a déjà passé 67 ans et 74 jours sur le trône, soit le plus long règne de l'histoire de la monarchie britannique.

Cela lui a permis de côtoyer 15 Premiers ministres britanniques successifs, de Winston Churchill à Boris Johnson, et de promulguer plus de 3.500 lois votées au Parlement. D'après les chiffres de l'Office des statistiques nationales, 83% des personnes vivant au Royaume-Uni n'ont pas connu d'autre monarque.

2. Dans la famille royale, à chacun son surnom

Si le protocole veut qu'on s'adresse à Elizabeth II par "Your Majesty" en public, sa famille lui a trouvé de charmants surnoms en privé. Le prince William, le petit-fils de la Reine la surnomme affectueusement "Mama". Pour le prince George et la princesse Charlotte, Elizabeth II est "Gan-Gan". Le prince George aurait adopté ce surnom, n'arrivant pas à prononcer "Granny" (mamie) quand il était petit.

Dans la sphère privée, le prince Philip, l'époux de la Reine, l'appellerait Elizabeth II : "Lilibet" (diminutif d'Elizabeth) et occasionnellement "Sausage" (saucisse).

3. Une contribuable (presque) comme les autres

La reine n'est pas tenue de payer des impôts sur le revenu. Elle le fait - volontairement - depuis 1993 sur ses revenus privés, en réaction à la grogne publique suscitée par les frais de rénovation du château de Windsor, ravagé par un important incendie l'année précédente.



La reine ne paie en revanche aucune taxe sur la "subvention souveraine", dotation annuelle qui vise à "fournir les ressources annuelles utilisées par la famille royale en soutien des tâches officielles de Sa Majesté".



Calculée en fonction des bénéfices du Crown Estate, l'institution qui gère le patrimoine de la couronne, cette subvention s'élève à 82.400.000 livres (95 millions d'euros) pour l'année budgétaire 2019-2020.

4. Passion animaux

La reine cultive une véritable passion pour les chevaux et les chiens. Elle a été la maîtresse d'une trentaine de corgis, sa race de chiens favorite. Elle a même été à l'origine de la création d'une nouvelle race, le "dorgi", issus du croisement entre un corgi et un teckel ("dachshund" en anglais).



Elizabeth II est également propriétaire de chevaux, dont certains hérités de son père George VI, qui ont gagné plus de 1.600 courses.



Tout au long de son règne, elle a reçu plusieurs animaux en cadeaux, dont des étalons, mais aussi poneys, des hippopotames nains, des jaguars, des paresseux, des castors, des kangourous, ou un crocodile, qui ont été confiés, en majorité, au zoo de Londres. Et en vertu d'une tradition remontant au XIIe siècle, tous les cygnes muets du pays lui appartiennent.

5. Une monarque un peu présente sur Internet

Elizabeth II, qui a servi comme mécanicienne pendant la Seconde Guerre mondiale, a toujours été à l'aise avec les nouvelles technologies. Elle a envoyé son premier e-mail en 1976, lors d'une visite sur une base militaire, bien avant la démocratisation d'internet. Elle avait aussi inauguré le premier site web de la famille royale en 1997.



Sur les réseaux sociaux, la reine a envoyé son premier tweet en 2014. Elle a signé son premier message sur Instagram en mars 2019, une photo d'une lettre écrite par Charles Babbage, un mathématicien britannique précurseur de l'informatique, à son arrière arrière grand-père, le prince Albert.