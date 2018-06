La princesse Charlotte et le prince George font la course sur le terrain

La princesse Charlotte et le prince George font la course pendant le match de polo caritatif

publié le 12/06/2018 à 17:26

Les deux aînés de Kate et William aiment attirer les regards à n'importe quelle occasion. On a encore eu la preuve lors d'un événement caritatif le dimanche 10 juin dernier. Le prince George et la princesse Charlotte assistaient avec leur mère au trophée royal de polo organisé par Maserati au Beaufort Polo Club à Tetbury, dans le comté de Gloucestershire.



Alors que le prince William participait à l'événement, les deux enfants âgés de 4 et 3 ans ont volé la vedette à leur père. Sous la surveillance de la duchesse de Cambridge, George et Charlotte se sont beaucoup amusés. Course sur la pelouse, partie de polo miniature, ou encore glissades et roulades dans l'herbe : les deux enfants ont fait le show devant leur mère, vers qui ils n'hésitaient pas à venir se blottir dans ses bras.

Tantôt joyeux et plein de candeur, George et Charlotte savent se montrer espiègle devant les photographes. Lors de la parade du "Trooping the Colour" à l'occasion du 92ème anniversaire de la reine Elizabeth II, le prince George n'a pas hésité à faire de l'ombre à son arrière-grand-mère avec sa cousine Savannah Philips.