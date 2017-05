publié le 04/05/2017 à 18:55

C'est une erreur qui sera difficile à oublier. Le site du quotidien britannique The Sun a accidentellement mis en ligne ce jeudi 4 mai un article annonçant la mort du prince Philip, le mari de la reine Elizabeth II. Ce jeudi matin, tous les regards étaient tournés vers Buckingham Palace après l'annonce d'une réunion exceptionnelle des membres de l'équipe royale et les rumeurs sur un éventuel décès du prince Philip commençaient à se répandre.



Dans la précipitation, et sans doute par erreur, The Sun a publié une nécrologie du duc d'Édimbourg titrée "Le prince Philip est mort à 95 ans, comment le duc d'Édimbourg est-il mort etc etc...". Une titraille étrange qui pourrait faire penser à une erreur de publication, comme les premières lignes de l'article : "Le prince Philip, également connu sous le nom de duc d'Édimbourg, était le mari de la reine Elizabeth II. Il était marié à la reine Elizabeth II. Le couple avait quatre enfants, le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward".

Hi @TheSun. Not sure that's supposed to have been published... pic.twitter.com/bBJHuA0iWl — The Sun Apologies (@SunApology) 4 mai 2017

L'article a été rapidement retiré du site mais Internet n'oublie jamais. Le compte parodique The Sun Apologisies, qui répertorie les différentes erreurs du quotidien britannique, n'a pas manqué de l'épingler pour cette mauvaise publication.