Quand la reine d'Angleterre se fait troller par ses arrières petits-enfants

publié le 09/06/2018 à 22:51

La reine Elizabeth II fêtait son anniversaire ce samedi 9 juin. Comme chaque année, la fameuse cérémonie "Trooping the Colour" (le "salut aux couleurs") a eu lieu en son honneur. Grande parade militaire devant Buckingham Palace avec 1.400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens, une foule de citoyens et touristes venus observer la scène, un ensemble coloré - bleu - signé Stewart Parvin... Tout était au rendez-vous. Sans oublier la famille royale, avec notamment le prince Harry et sa femme Meghan Markle, le prince Charles et Camilla Parker Bowles, ainsi que le prince William et Kate Middleton.





Néanmoins, ceux qui ont retenu l'attention de la twittosphère et des médias semblent bien être le prince George - le fils ainé de Kate et William - ainsi que sa cousine, la princesse Savannah Phillips. Cette dernière s'est d'abord amusée à imiter un chef d'orchestre pendant l'hymne national britannique, avant de faire taire son cousin en lui posant la main sur la bouche. Le petit garçon tentait de chanter (ou de parler) pendant ce passage musical.

Some sarcastic conducting and shutting Prince George up!! Hilarious!! #TroopingTheColour pic.twitter.com/9dR3UYfggZ — SJ (@HowTickledIAm) 9 juin 2018

L'année dernière, les spectateurs avaient déjà retenu les adorables grimace du prince George et de sa sœur, la princesse Charlotte. Une absence inquiète néanmoins pendant cette édition de "Tropping the Colour" ; celle de l'époux de la reine, le prince Philip. Opéré de la hanche au début du mois d'avril, il était tout de même présent lors du mariage du prince Harry et de Meghan Markle.