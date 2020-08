Ed Sheeran et Cherry Seaborn attendent leur premier enfant

Cherry Seaborn et Ed Sheeran dans le clip de "Put It All On Me"

publié le 13/08/2020 à 12:20

Cherry Seaborn et son époux Ed Sheeran vont bientôt devenir parents. Comme le révèle le tabloïd The Sun, Cherry Seaborn a gardé sa grossesse secrète pendant le confinement. Une source proche du couple a même précisé : "Ed et Cherry ont des étoiles plein les yeux. Ils sont impatients, mais ils gardent tout cela privé".

Ed Sheeran et Cherry Seaborn se sont rencontrés au lycée en 2015. En 2018, ils annoncent leurs fiançailles sur les réseaux sociaux. "J'ai trouvé ma fiancée juste avant la nouvelle année. Nous sommes extrêmement heureux et nos chats s'entendent à merveille", écrivait alors l'artiste. Leur mariage est célébré dans le plus grand des secrets en janvier 2019 tard à Framlingham (Angleterre).

"Le confinement a été le prétexte parfait pour ne plus sortir, ni se montrer, mais l'accouchement se rapproche, et ils l'ont dit à leurs familles et à leurs amis", précise la source au Sun avant de poursuivre : "Ils terminent les préparatifs, le bébé est attendu plus tard dans l'été".